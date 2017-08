Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, l’allarme di Seul: “la situazione è molto critica”

Terza guerra mondiale, Corea del Nord (LaPresse)

Terza Guerra Mondiale? Non è né facile né semplice la situazione che aleggia sopra la crisi del Pacifico: tra un allarme di guerra nucleare e il vento freddissimo di terza guerra mondiale, lo scontro tra Corea del Nord e Stati Uniti d’America vedrà nelle prossime settimane possibili nuovi capitoli. Secondo la Sud Corea però non saranno “simpatici” tali capitoli, anzi, potrebbero riservare “sorprese” assai pericolose e terribili: «la situazione è più critica che mai… Nel caso di provocazioni, daremo una risposta immediata e dura al nemico che se ne pentirà», ha spiegato il nuovo capo di Stato Maggiore dell’esercito di Seul, Jeong Kyeong-doo (fonte Sputnik News). Secondo il nuovo capo militare del presidente Moon Jae-in, il rischio di una guerra è altissimo e la conferma delle esercitazioni in corso da oggi per dieci giorni con mezzi e uomini militari di Seul e Washington non sono visti per nulla bene dal regime di Kim Jong-un che minaccia l’accensione della miccia globale.

INVIATO PAPA IN RUSSIA: PRONTA LA MEDIAZIONE ANCHE SU PYONGYANG

Il Cardinale e Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è pronto per il viaggio importante in Russia dove incontrerà nei prossimi giorni sia il Patriarca Ortodosso Kirill che il presidente del Cremlino Vladimir Putin. Guerra mondiale, scontro di civiltà e dialogo religioso tra Chiese cristiane ma diverse: tanti i punti in agenda, anche se il Nunzio Apostolico in Russia, monsignor Celestino Migliore ritiene che il viaggio di Parolin inviato da Papa Francesco è ancora più importante di quanto possa sembrare estremamente. «Il segretario di Stato viene a Mosca facendosi interprete dalla sollecitudine di Papa Francesco per le varie crisi mondiali in atto. La Santa Sede – aggiunge Migliore – segue con attenzione e preoccupazione tutte queste situazioni e desidera portare il proprio contributo per una specifica risoluzione, appellandosi anche alla buona volontà, alle possibilità e all’intesa dei maggiori attori sulla scena internazionale». I nodi aperti in Medio Oriente e Corea del Nord tengono anche il Vaticano preoccupato per l’evolversi delle escalation politiche e militari, con la Santa Sede che richiama ancora a «mantenere le porte aperte all’incontro, al dialogo e al confronto con ogni Paese, cultura e religione e, allo stesso tempo, incoraggia a mettere da parte i diaframmi ideologici che spesso travisano la realtà».

© Riproduzione Riservata.