Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: tragedia di fine estate sul Monte Sella (21 agosto 2017)

TRAGEDIA DI FINE ESTATE SUL MONTE SELLA

Grave tragedia ieri pomeriggio in provincia di Bolzano, dove un alpinista ha perso la vita precipitando per oltre ottanta metri. Tutto è successo a pochi metri dalla vetta, con il rocciatore che ha perso l’appiglio ed è precipitato per oltre ottanta metri, trascinando con se il compagno di cordata. Per fortuna il secondo alpinista è rimasto ferito, e seppur in gravi condizioni è stato trasportato in ospedale dai soccorsi immediatamente intervenuti. Non è la prima volta che la montagna miete delle vittime in queste ultime settimane, con oltre una ventina di incidenti, alcuni mortali avvenuti in questa estate del 2017. Dalle prime notizie si è saputo solamente che il rocciatore deceduto ha 26 anni, ed è di nazionalità italiana.

OLTRE 120 BOMBOLE DI GAS PER GLI ATTENTARI DI BARCELLONA

Solo un errore dei terroristi ha permesso di non avere a che fare con uno degli attentati più esplosivi e forse tragici della storia del terrorismo. La polizia catalana ha reso noto che i terroristi baschi avevano 120 bombole di gas pronte all’interno del loro covo, bombole che dovevano essere caricate sul furgone della morte, e fatte esplodere sulla Rambla di Barcellona dopo la folle corsa contro i passanti. Solo un caso ha voluto che quelle bombole sono esplose dentro il covo, distruggendo la villetta usata dalla cellula di estremisti, questo ha portato i soldati della jihad a cambiare i loro piani ed ad utilizzare il furgone passato tristemente alla storia. Intanto oggi imponente manifestazione contro il terrorismo, con oltre centomila persone che si sono riunite nel sagrato della Sagrada familia, una cerimonia blindatissima dalle forze di polizia.

GIALLO AD AOSTA

Un vero e proprio giallo quello che gli uomini dell’arma dei carabinieri stanno cercando di dipanare ad Aosta. A pochi chilometri dalla città è stato infatti ritrovato un cadavere carbonizzato, posizionato in uno dei tanti canali visitati dai turisti. Il cadavere non risulta essere un residente della zona, e i carabinieri stanno cercando di risalire alla sua identità analizzando le impronte digitali nel database delle persone scomparse, visto però lo stato dei polpastrelli probabilmente anche questo esame non permetterà l’identificazione. Sul luogo si è immediatamente portato il capo della locale procura, che ha ordinato l’autopsia della salma, questo allo scopo di appurare se prima della morte ci sia stata una colluttazione.

SERIE A, DOMENICA DI EMOZIONI

E' stata una domenica piena di emozioni in Serie A dopo che sabato Juventus e Napoli avevano superato, 3-0 e 3-1, rispettivamente Cagliari ed Hellas Verona. La prima a scendere in campo è stata la Roma di Eusebio Di Francesco che si è imposta 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta, soffrendo, grazie a una rete su punizione del nuovo acquisto Aleksandr Kolarov. Vincono le milanesi con il Milan che supera il Crotone fuori casa e l'Inter la Fiorentina tra le mura amiche entrambe le partite sono finite 3-0. La Lazio fresca vincitrice della Supercoppa Italiana non va oltre lo 0-0 contro la Spal allo Stadio Olimpico. Si impone il Chievo Verona fuori casa vincendo 2-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Terminano in pari le gare Bologna-Torino e Sassuolo-Genoa con i risultati di 1-1 e 0-0.

