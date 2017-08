AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A14 (ultime notizie, oggi 22 agosto 2017)

Traffico autostrade- La Presse

Purtroppo va segnalato un altro brutto incidente capitato sulle autostrade italiane. Nella notte infatti si è creata prima una situazione di traffico bloccato e poi la chiusura di un tratto dell'A14 Ancona-Bari. Il sito istituzionale Autostrade.it sottolinea come al chilometro 364.2 direzione Autostrada Milano-Napoli i problemi si siano vissuti tra Pescara Ovest e Pescara Nord. Al momento non sono note né le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano stati in questo feriti più o meno gravi. Chi attraverserà il tratto in questione nella mattinata dovrà fare molta attenzione e sarà indirizzato con dovuta perizia dal portale in questione ad evitare traffico e problemi del genere. Di sicuro però l'affidabilità degli addetti ai lavori fa presumere che un problema sorto a cavallo della giornata dei ieri e di oggi possa essere già risolto con le prime ore della mattina. In giornata arriveranno poi novità sulle dinamiche e sugli eventuali feriti.

INCENDIO SULL'A30 CASERTA-SALERNO

Nella notte è stato lanciato un'allarme dal portale istituzionale delle autostrade italiane Autostrade.it. Questo ha sottolineato come un incendio sull'A30 Caserta-Salerno abbia portato alla chiusura del tratto tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Nola all'altezza del chilometro 18.9 direzione Salerno. Al momento non si sa se ci siano stati dei feriti e se l'incidente sia stato doloso oppure spontaneo. Ovviamente sarà molto importante per chi andrà ad attraversare questo tratto stamattina controllare il portale in questione che fornisce sempre aggiornamenti in tempo reale e regala anche dei consigli per evitare di ritrovarsi imbottigliati in qualche fastidioso ingorgo. Il consiglio è quello di fare molta attenzione a quello che succederà nelle prossime ore, anche se l'intervento dei vigili del fuoco e degli addetti di autostrade per l'Italia sarà stato tempestivo a fermare le fiamme già nella notte senza lasciare possibili complicazioni.

