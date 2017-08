CAMPI FLEGREI/ Terremoto Ischia, origine vulcanica: si rischia l'eruzione?

Campi Flegrei (Foto da Agorà)

Il terremoto di magnitudo 4.0 sulla scala Richter che ha colpito l'isola d'Ischia è stato definito di origine vulcanica, una classe sismica ancora più difficile da prevedere rispetto a quella tettonica. E il pensiero non può non andare ai Campi Flegrei, il complesso in cui risiede uno dei vulcani potenzialmente più violenti del nostro Pianeta. La scossa che ha distrutto Casamicciola è in grado di ridestare il vulcano dormiente? Partiamo dai dati e dalla storia. L'eruzione più violenta risale al 1538, quando l'esplosione di magma fece risollevare la porzione di suolo sotto Pozzuoli di ben 19 metri. Un recente studio, pubblicato su Nature Communications, aveva evidenziato come il vulcano stesse per entrare nella cosidetta "fase critica", durante la quale sarebbero potuti diventare più intensi, e dunque più pericolosi, i fenomeni sismici e di sollevamento del suolo. La ricerca, condotta dall'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Napoli e dalla University College di Londra, potrebbe avere anticipato quello che è avvenuto ieri: si è arrivati troppo tardi?

LE PROSPETTIVE FUTURE

Ora che le previsioni dei ricercatori si sono parzialmente avverate, con un terremoto devastante sull'Isola d'Ischia, il panico di chi vive ai Campi Flegrei è che anche la seconda parte dello studio, quello inerente una prossima eruzione vulcanica, possa verificarsi. Attualmente il livello d'allerta della zone è giallo, ma il rischio che i movimenti del sottosuolo provochino la rottura delle rocce creando le condizioni per un'eruzione è reale. A questo punto può essere utile rileggere le parole di Christopher Kilburn, autore della ricerca, riportate da Focus.it, che spiegava le prospettive dei Campi Flegrei in questi termini: "Nessuno in questo momento sa quando il periodo di deformazione a lungo termine porterà ad una eruzione, ma certamente questo modello spiega quelle che accadde al vulcano Rabaul in Papua Nuova Guinea, un vulcano molto simile ai Campi Flegrei, che eruttò nel 1994 dopo un periodo durante il quale si ebbe un episodio di deformazione della crosta non particolarmente intenso, circa una decina di centimetri, in un'area però che negli anni precedenti aveva accumulato alcuni metri di sollevamento".

