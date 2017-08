CHIESE DISTRUTTE E LA FOTO DEL PAPA STRACCIATA/ Ecco cosa c'è nel video Isis di minacce all'Italia

Video Isis con minacce per l'Italia (Foto: LaPresse)

L'Isis lancia nuove minacce al Vaticano e a Roma: un filmato, che questa volta arriva dalle Filippine, è stato diffuso da Al Hayat Media Center, uno dei principali organi di propaganda del gruppo terroristico. Il video, della durata di 6:45 minuti, mostra statue di Cristo e della Vergine Maria buttate a terra e prese a martellate, chiese incendiate e una fotografia di papa Francesco strappata. Non manca il "tradizionale" proclama, ma ci sono anche le immagini degli scontri a Marawi, girate forse a giugno, quando i jihadisti presero il controllo della città nel sud delle Filippine. Questo potrebbe essere il segno che l'Isis sta concentrando i suoi sforzi in questa regione per reclutare nuovi terroristi e compiere altri attacchi. Le Filippine non hanno infatti ancora ottenuto lo stato di provincia, wilayat, del Califfato, ma secondo gli esperti si tratta solo di un dettaglio, perché molti gruppi estremisti della regione sono entrati a far parte da tempo dell'Isis.

VIDEO PROPAGANDA DEL CALIFFATO CONTRO VATICANO E ROMA

Le Filippine sono diventate la culla perfetta dell'Isis: come evidenziato dal Corriere della Sera, in pochi anni sigle come Ansar Khalifah Philippines hanno contribuito al reclutamento dei giovani. Nonostante solo il 5% della popolazione (92 milioni di persone) professi la religione musulmana, le Filippine sono diventate un "hotbed" per il Califfato. Abu Sayyaf, inizialmente fedele ad Al Qaeda e finanziata da Bin Laden, nel 2014 si è unita al gruppo di Al Baghdadi donando i milioni di dollari raccolti con sequestri (tra cui quello dell'ex missionario italiano Rolando Del Torchio). I jihadisti asiatici, ancor più spietati delle milizie siriane e irachene, hanno conquistato la scena decapitando e fatto grande uso di bambini soldati. Poi la povertà e l'instabilità hanno fatto il resto. Molti foreign fighters provenienti dalle zone confinanti e dal Medio Oriente hanno rinforzato a livello numerico il fronte jihadista. E non è da escludere che la rete filippina recluti anche all'estero, Italia compresa.

