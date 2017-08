INCIDENTE STRADALE/ Fasano, auto si ribalta: 19enne gravissimo (oggi, 22 agosto 2017)

Incidente stradale (da Pixabay)

C'è un intero paese in apprensione per le sorti di un ragazzo di 19 anni in gravissime condizioni per un incidente avvenuto poche ore fa a Fasano. Come riportato da osservatoriooggi.it, l'impatto ha coinvolto due Fiat Panda all'incrocio tra via Don Cosimo De Carolis e via Gravinella. La Fiat Panda di colore verde su cui viaggiava un 50enne fasanese procedeva nel verso opposto di quella grigia che trasportava 3 giovani. Proprio la loro vettura avrebbe leggermente urtato l'altra macchina, finendo per ritrovarsi prima sul marciapiede e poi, una volta ribaltatasi, terminando la propria corsa contro un albero. A causa dell'urto uno dei giovani è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è rimasto incastrato sotto le lamiere fino all'intervento di alcuni passanti che sono riusciti ad estrarlo. Gli altri due occupanti sono leggermente feriti mentre il conducente della Panda verde è illeso. Il 19enne, invece, è stato trasferito all'ospedale Perrino di Brindisi in condizioni gravissime.

INCIDENTE AD ARZACHENA

Grave incidente stradale anche ad Arzachena, e per la precisione nella frazione di Bassacutena. A riportare i danni maggiori nell'impatto è stata una 20enne di nazionalità romena che ha riportato una frattura al femore e alla tibia. La ragazza, come riportato da L'Unione Sarda, viaggiava su una Bmw 320 che, per motivi ancora da accertare, ha finito per schiantarsi contro una parete rocciosa. A bordo dell'automobile vi erano altre due persone: il conducente, il conducente più un'altra persona, rimasti feriti sì ma non in maniera grave. Adesso sarà compito degli inquirenti tentare di risalire alle cause che hanno provocato l'incidente stradale. Sul posto, allo scattare dell'allerta, sono subito intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Arzachena e un elicottero dei vigili del fuoco che ha trasferito la 20enne romena all'ospedale di Olbia.

