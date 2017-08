LA NUBE MISTERIOSA NEL CIELO DI BAHIA/ Video, una massa spaventosa compare nel cielo

Tornado o meteorite in Brasile? (Foto: da Instagram)

Un fenomeno singolare e inizialmente preoccupante si è verificato nei giorni scorsi in Brasile. Gli abitanti di Teixeira de Freitas, una cittadina a sud dello stato di Bahia, giovedì scorso hanno lanciato l'allarme quando nei cieli è apparsa una stranissima nuvola, molto scura. In un primo momento hanno pensato ad un meteorite, altri hanno invece ipotizzato che si trattasse di un tornado. Questa strana formazione è stata visibile nel cielo di Bahia per circa quattro minuti, sufficienti per riprendere quanto stava accadendo e infatti le foto e i video sono diventati subito virali. Mentre è partito il dibattito in giro per il mondo, il mistero è stato risolto dai meteorologi locali, secondo cui si è trattato semplicemente del passaggio di una nuvola di polvere.

BRASILE, PAURA PER UN FENOMENO NEL CIELO DI BAHIA

SOLO UNA NUVOLA? LE ALTRE TEORIE

Per molti brasiliani che hanno assistito alla scena è stato qualcosa di più, un fenomeno con un significato diverso, sicuramente non scientifico: alcuni lo hanno definito infatti un possibile presagio di sventura, altri un segno divino. Lo scenario apocalittico è stato comunque smentito subito. Lo stesso Joao Paulo Magalhaes, che ha ripreso e condiviso da una stazione di benzina quella che è stata ridimensionata come una nuvola di polvere, ha ammesso che si è trattato di un fenomeno singolare, che inizialmente ha spaventato lui e i concittadini. «All'inizio sembrava che stesse passando un meteorite o qualcosa di simile, poi abbiamo pensato che si stesse formando un tornado. Anche io ero spaventato», ha raccontato ai media locali.

