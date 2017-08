LOTTO/ Estrazioni di oggi, 10eLotto e Superenalotto, 22 agosto: i numeri vincenti! (video)

Estrazione del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Giornata di grande attesa per tutti i giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che dall'estrazione odierna sperano di ricevere un bel regalo. Per quanto riguarda il Superenalotto il jackpot ammonta a 23 milioni di euro e 600mila euro: il “6” manca da 8 concorsi, quando l'1 agosto nel Veneto a Caorle venne registrata una vincita da oltre 77 milioni di euro. Ma quali sono le regioni d'Italia storicamente più fortunate al gioco? Al primo posto troviamo sempre la Campania, che ha realizzato il “6” per 19 volte. Secondo posto per il Lazio, vincitrice in 16 occasione, seguita da Emilia Romagna con 12 successi, Puglia con 10, e poi la Toscana e Veneto a quota 9 affermazioni. Dal 1997 ad oggi sono invece quattro le regioni che non hanno mai realizzato un “6”, ovvero Liguria, Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Oggi questa classifica muterà nuovamente? Lo scopriremo qualche minuto dopo le 20. (agg. di Dario D'Angelo)

LE VINCITE

Inizia una nuova settimana in compagnia del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, grazie al nuovo concorso di questa sera. E questo non vuol dire nient'altro che nuovi premi in arrivo, ambita meta per tutti gli appassionati dei due giochi Sisal. In più di un'occasione le quote in palio hanno regalato del resto vincite importanti, come dimostra anche l'ultima estrazione. 80 mila euro è stata infatti la vincita più alta registrata dal 10eLotto, grazie ad un fortunello della provincia di Rovigo. Il primo premio va quindi ad un giocatore di Villadose grazie a 9 numeri centrati su 10. Vittoria anche nella provincia di Ancona, a Fabriano, dove un appassionato è riuscito a conquistare più di 53 mila euro grazie ad 8 numeri centrati su 8 totali. E' festa anche per i giocatori del Lotto, che ha destinato la sua vincita più alta ad un fortunello di Reggio Calabria. Il giocatore in questione ha centrato un terno su Cagliari che lo ha premiato con 45 mila euro, mentre 25 mila euro sono finiti ad un giocator edi Capri, che ha realizzato terno ed ambo su Napoli. Infine si resta in Campania per il terzo posto del podio, conquistato da un giocatore della provincia di Salerno, di Amalfi, che è riuscito a portarsi a casa oltre 23 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento più atteso da tutti i giocatori del Lotto, che anche questa sera potranno tentare la fortuna con la nuova estrazione. Si parte come sempre dai numeri vincenti, o meglio da quelli che secondo gli appassionati potrebbero regalare le vincite corrispondenti. Non si può quindi che parlare di smorfia napoletana, le fondamenta della nostra Rubrica, che ancora una volta vi illustrerà la notizia del giorno ed i numeri corrispondenti. Oggi parliamo di cecità e di smartphone, un'unione che ultimamente ha gettato nel panico migliaia e migliaia di italiani. Esiste davvero? Secondo diversi studi sembrerebbe proprio di sì, soprattutto per quanto riguarda la TSB, ovvero la cecità da smartphone transitoria. Sarebbe causata dal guardare il cellulare mentre ci si trova in una stanza buia, tale da provocare la cecità temporanea per via della differenza fra la luminosità dello schermo ed il buio presente nella camera. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il telefonino, 36, il buio, 33, il cieco, 40, la luce, 62, e il tempo, 74. Come Numero Oro scegliamo invece il disturbo, 42.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto è pronto per mettere in palio il suo Jackpot e questo non indica solo la possibilità di vincere un montepremi milionario. Implica anche dover pensare a come spendere una cifra così generosa, motivo che spinge diversi appassionati a correre ai ripari. Altri invece navigano in alto mare, ma la nostra Rubrica vi offrirà anche oggi delle idee tutte da sfruttare. Partiamo come sempre da Kickstarter, dove abbiamo individuato Specdrums, un dispositivo in grado di rivoluzionare la concezione del sound e migliorare l'esperienza dell'utente. Si parla infatti di uno schermo connesso via app al nostro smartphone ed in grado di trasformare i colori in suoni, semplicemente sfruttando l'uso delle dita. Si potranno creare così musiche, melodie e molto altro ancora, ma attenzione: mancano 24 giorni per poter aderire all'offerta, anche se il goal è già stato più che superato. Ed ora? I numeri vincenti ci aspettano, ancora poco e scopriremo il risultato dell'estrazione!

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Il SuperEnalotto ritorna nelle case degli italiani con il suo Jackpot, che nel concorso di questa sera raggiungerà quota 23,6 milioni di euro. Nella precedente estrazione sono stati tanti i premi distribuiti, grazie alle quote minori. Secondo la statistica, il livello dei premi non è sceso di molto rispetto al precedente appuntamento, che ha visto in testa il 5 con i suoi quasi 58 mila euro, conquistati da tre fortunelli. Al secondo posto invece quell'unico giocatore che ha sfiorato i 44 mila euro grazie al 4+, mentre 71 sono stati i tagliandi vincenti a registrare gli oltre 3 mila euro destinati dal 3+. 439,36 euro il premio del 4, finito nelle tasche di 397 appassionati, mentre 31,01 euro è il premio che il 3 ha regalato ai suoi 17.066 giocatori. Infine, 286.003 vincitori hanno realizzato i 5,77 euro del 2, un premio che supera anche se di poco quello del gemello 0+, che ha donato invece i suoi 5 euro a 21.435 giocatori. Sono stati 9.024 i vincitori dell'1+, a cui sono stati destinati 10 euro a testa, mentre il 2+ ha premiato 1.285 giocatori con 100 euro cadauno.

