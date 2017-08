METEO/ Da sabato arriva l'anticiclone Polifemo, altra ondata di caldo (oggi, 22 agosto 2017)

Meteo, in arrivo l'anticiclone Polifemo - La Presse

Il prossimo fine settimana, così ci raccontano le previsioni meteo, sarà caratterizzato dalla presenza di una nuova e massiccia ondata di caldo. Questa sarà portata da sabato 26 agosto dall'anticiclone africano Polifemo. Non è il primo che sorprende questa estate già colpita prima da Caronte e poi da Lucifero. Le temperature sono date in graduale aumento e si attesteranno su cifre importanti almeno per cinque giorni. La situazione sarà incandescente tra Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Veneto dove vedremo il termometro tornare a toccare i trentacinque gradi. Non bisogna spaventarsi perchè questo sarà l'ultimo saluto di un estate che fisiologicamente si avvia alla sua conclusione. E' vero che sarà un sabato piuttosto caldo come quello dello scorso anno, ma sicuramente certe temperature le saluteremo per riabbracciarle magari solo tra un annetto quando ci riaffacceremo nella primavera precedente a una nuova estate.

OGGI SOLE UN PO' OVUNQUE

La giornata di oggi, martedì 22 agosto 2017, sarà caratterizzata da sole un po' ovunque. La mattinata inizierà però con diverse nubi a coprire questo sulla parte settentrionale del nostro paese. Le nuvole saranno persistenti dal Piemonte al Triveneto, percorrendo tutto l'arco delle Alpi, ma andranno affievolendosi poi con il passare delle ore lungo la giornata. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da nord verso sud senza causare molti problemi. Nonostante questo sarà molto complicato fare il bagno sul versante ionico dove vedremo mare mosso al limite dell'allerta. Le temperature sono da considerarsi in linea con il periodo dell'anno. Le minime saranno attestate sui sedici gradi centigradi della prima mattinata a Campobasso, mentre le massime saliranno nel pomeriggio verso i trentuno gradi di Roma. La capitale potrebbe essere l'unica città a vedere il Mercurio dentro il termometro superare i trenta gradi.

© Riproduzione Riservata.