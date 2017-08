TERREMOTO ISCHIA, VIDEO/ Ultime notizie oggi, 2 vittime e 25 feriti, numerosi crolli

Terremoto a Ischia (foto LaPresse)

Continuano a preoccupare tutta l'Italia le notizie che arrivano da Ischia: l'isola campana in provincia di Napoli è stata colpita da un terremoto la cui magnitudo è stata aggiornata a 4.0, dopo una iniziale segnalazione di 3.6. E purtroppo la conta dei danni non riguarda solo molti edifici lesionati, ma anche perdite umane con due morti accertati, 25 feriti già trasportati in diversi ospedali (ma non quello di Ischia che è stato completamente evacuato per sicurezza) e alcuni dispersi, tra i quali una famiglia con 3 bimbi. Si scava per salvare questo nucleo familiare, con le scene di panico che hanno contraddistinto la scossa. Subito dopo il terremoto, c'è stato un black out che ha acuito il clima di terrore, e si sta cercando di valutare quali siano i danni effettivi, ma non è semplice visto che le chiamate di emergenza si accavallano e la situazione sembra ancor più grave di quanto non fosse apparsa nei primissimi minuti dopo la scossa.

TESTIMONI: "CASAMICCIOLA COME L'AQUILA"

In particolare, è il Comune di Casamicciola quello a destare le maggiori preoccupazioni, una località già colpita da un terremoto rimasto nella storia nell’Ottocento, che costò la vita alla famiglia di Benedetto Croce. E’ proprio a Casamicciola che è crollata una palazzina dove sono rimaste sepolte sette persone: in tre sarebbero stati recuperati dalle macerie, mentre la situazione resta grave e il Sindaco di Casamicciola ha affermato come si stia scavando anche a mani nude per cercare di tirar fuori dal crollo i superstiti. L’impressione però è che a Casamicciola il sisma abbia procurato danni che sono stati definiti, dai primi testimoni, gravi come quelli procurati a L’Aquila dal sisma del 2009. La scossa è stata avvertita poco prima delle ore 21, per la precisione alle ore 20:57, e come detto l’iniziale magnitudo di 3.6 è stata aggiornata a 4.0, con l’intensità del terremoto che era parsa subito maggiore. Va ricordato come una variazione simile, essendo la scala della magnitudo logaritmica, preluda ad un sisma di potenza raddoppiata.

DISTRUTTA LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO

Sempre a Casamicciola sono estratti vivi dalle macerie un uomo e una donna, mentre come detto si lavora per salvare tre bambini. I testimoni hanno parlato di un boato arrivato dal mare, poi la fortissima scossa che ha fatto tremare ogni cosa. Nella zona alberghiera la situazione è tornata alla normalità, ma diverse strutture sono rimaste isolate a causa dei guasti alle linee telefoniche. Gravissimi danni sono stati segnalati alla Chiesa del Purgatorio, che sarebbe praticamente distrutta, mentre è stata la caduta di alcuni calcinacci dalla Chiesa di Santa Maria del Suffragio a uccidere un’anziana, la prima vittima accertata del sisma, mentre ne è stata segnalata una seconda di cui non si conosce però ancora l’identità. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la zona, e sono stati resi disponibili 3 traghetti per i trasferimenti verso la terraferma di altri eventuali feriti gravi. In molti sono rimasti in strada senza rientrare nelle loro abitazioni per paura di nuove scosse.

© Riproduzione Riservata.