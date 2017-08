TERZA GUERRA MONDIALE/ La Corea del Nord cerca alleati in Sudamerica (ultime notizie)

Corea del Nord

Il clima da Terza Guerra Mondiale continua, ma la Corea del Nord non si arrende e cerca nuove alleanze, o quantomeno di rinsaldare quelle esistenti, per continuare a dimostrarsi forte e con la “schiena dritta” rispetto agli Stati Uniti. In particolare, Pyongyang sta cercando di rinsaldare i legami in Sudamerica, con stati come il Cile, il Perù, il Messico ed il Brasile che storicamente non si sono mai dimostrati ostili al regime di Pyongyang. La richiesta nordcoreana è arrivata perché gli Stati Uniti avevano richiesto esplicitamente ai tre paesi centro-sudamericani di troncare i rapporti con Pyongyang alla luce della crisi politica con gli Usa che si è molto aggravata durante i primi mesi della presidenza Trump. Richieste che sono state però pesantemente censurate dal Ministero degli Esteri nordcoreano, che ha definito come un’ingerenza molto prepotente la decisione degli Usa di chiedere un isolamento ancor maggiore per i nordcoreani.

L'APPELLO DI PYONGYANG AI 4 STATI

Il portavoce del Ministro degli Esteri di Pyongyang ha sottolineato come la Corea del Nord voglia mantenere i rapporti di amicizia e collaborazione intrattenuti finora con paesi sudamericani con i quali nel corso degli ultimi decenni c’è stata reciproca stima, nel rispetto dell’autosufficienza e della pace. La Corea del Nord ha messo in guardia il Cile, il Perù, il Messico ed il Brasile riguardo le interferenze nella loro politica interna da parte degli Stati Uniti, considerando che già le sanzioni dello scorso 5 agosto impartite dall’ONU a Pyongyang, a causa del lancio di missili balistici non autorizzato, rappresentano una forte violazione dei principi di autodeterminazione sui quali ogni Nazione dovrebbe poter contare. Dunque si attende ora una reazione da parte latino-americana, considerando che i rapporti col centro-sudamerica per gli Usa di Trump non sono certo idilliaci, a partire dal Messico al quale il Presidente americano avrebbe imposto la costruzione di un muro a proprie spese al confine, ovviamente poi non realizzato.

