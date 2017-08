Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: è stato ucciso Younes, il killer della Rambla (22 agosto 2017)

Ultime notizie, attentato a Barcellona - La Presse

UCCISO YOUNES

Il killer della Rambla, il leader del commando che a Barcellona ha seminato morte e terrore, ha finito la sua fuga sotto i colpi della polizia spagnola. Il 22enne marocchino è stato intercettato nel pomeriggio a Subirats, un piccolo centro a una cinquantina di chilometri da Barcellona, grazie alla segnalazione di una cittadina. La donna ha riconosciuto il giovane in una zona di vigneti, una volta vistosi scoperto egli è fuggito nelle aperte campagne, immediatamente intercettato da una pattuglia della Guardia Civil al grido di "Allaha akhbar" ha fatto vedere una cintura esplosiva, poi rivelatasi falsa. Solo in quell’attimo i poliziotti hanno aperto il fuoco, neutralizzandolo. Younes era ricercato in tutta Europa, dopo che la sua immagine ricavata dalle telecamere di sorveglianza era stata trasmessa in tutto il mondo, adesso con la sua morte i suoi segreti non saranno più svelati, segreti che hanno portato ad una nuova ondata di terrore nel vecchio continente.

È MORTO FACCIA DA MOSTRO

Una morte che come la sua vita rimarrà avvolta nel mistero, quella di Giovanni Aiello il poliziotto identificato con l’epiteto di Faccia da Mostro, al centro dei segreti più scottanti dell’Italia dell’ultimo mezzo secolo. Aiello era il poliziotto da molti indicato come il primo ad arrivare sulla scena dell’attentato a Falcone, al centro di un intrigo legato alla morte di Paolo Borsellino, e all’interno delle indagini sulle morti di Cassarà e Giuliano. L’uomo appartenente alla squadra mobile di Palermo negli anni bui delle stragi mafiose, era sempre stato indicato come un appartenente ai servizi segreti, anche se sia l’intelligence militare che quello civile hanno sempre negato legami. Aiello è morto mentre lavorava alla sua barca, probabilmente per un infarto fulminante, i funerali nei prossimi giorni anche se da più parti si invoca l’esame autoptico sul suo corpo.

GUIDO ROSSI È SCOMPARSO A 86 ANNI

È scomparso ieri all’età di 86 anni Guido Rossi, per molti anni presidente della Consob e di Telecom. L’uomo che era uno dei massimi esperti di diritto societario, era assunto agli onori del grande pubblico dopo che aveva assunto la guida della federazione gioco calcio, a seguito dello scandalo di Calciopoli. La sua figura è sempre stata magnificata in maniera bipartisan, con molti partiti che riconoscevano il suo grande equilibrio nel trattare anche le situazioni più spinose. Cordoglio è stato espresso dai massimi esponenti della società civile, tra di essi anche il capo dello stato, che lo ha ricordato con estrema commozione. Non sono stati ancora resi noti i particolari inerenti le esequie funebri.

RAPINA A BAGGIOVARA, I SOLDI PIOVONO IN STRADA

Una banda di rapinatori ha inscenato una maldestra rapina in località Baggiovara in provincia di Modena. Il colpo prevedeva di far saltare in aria uno sportello bancomat, esso in parte è riuscito, ma non ha evitato che buona parte del bottino, a causa dell’esplosione, finisse in mezzo alla strada. La rapina è avvenuta in piena notte, con le prime volanti accorse che si sono ritrovate dinanzi a una "pioggia" di banconote, con i soldi che sollevati dal vento svolazzavano in mezzo alla strada. I rapinatori sono comunque riusciti ad arraffare una quarantina di migliaia di euro.

IL RUOLO DEL VAR

La prima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 è stata per certi versi storica, con il debutto ufficiale nel torneo della massima serie italiana del Var, l'assistente virtuale dell'arbitro. Dal rigore concesso al Cagliari allo Stadium contro la Juventus, al cartellino rosso dato al giocatore del Crotone in occasione del fallo su Cutrone dopo pochi minuti dall'inizio della partita, fino al discusso penalty non concesso in area di rigore interista in Inter-Fiorentina, oppure l'errore commesso in Bologna-Torino, che di fatto ha impedito ai granata di non tornare a casa con l'intera posta in palio. Se il buongiorno si vede dal mattino, molto probabilmente ci stiamo avvicinando ad una nuova alba per il calcio, con meno proteste in campo e senza perdere quella velocità che nel calcio moderno è ormai tutto.

CALCIOMERCATO, LE ULTIME DALL'ITALIA

Marchisio potrebbe lasciare la Juventus, dopo il cambio di ruolo per Pjanic, ora regista a tutti gli effetti della Juve. Sul giocatore c'è il forte interesse del Milan, oltre che quello del Chelsea di Antonio Conte. Intanto Schick è ancora conteso da Inter e Roma. I nerazzurri sono più avanti, con la volontà del calciatore che potrebbe risultare decisiva, nonostante l'offerta da 38 milioni di euro per l'attaccante della Sampdoria. Intanto c'è il caso Messi, con l'ex Pallone d'oro che non ha ancora firmato il contratto di rinnovo con il Barcellona. Secondo dei rumors, lo staff del giocatore avrebbe incontrato i dirigenti del Manchester City, con un'operazione da 300 milioni di euro, vale a dire l'intera clausola rescissoria del fuoriclasse blaugrana.

CHAMPIONS LEAGUE, OGGI IN CAMPO IL NAPOLI

Dres Mertens rischia di saltare la sfida di ritorno contro il Nizza valida per i preliminari di Europa League. I francesi avranno invece a disposizione sia Mario Balotelli che Wesley Snejder, al loro debutto insieme dal primo minuto. I partenopei sono favoriti, forti del 2-0 conquistato nei primi 90 minuti della sfida contro gli uomini di Favre. Sarà una gara interessante che metterà alla prova una squadra come quella di Maurizio Sarri che ha avuto un inizio di stagione davvero molto importante. Staremo a vedere se riuscirà a conquistare quella che sarebbe una qualificazione ai gironi di Champions League meritata.

