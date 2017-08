AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A7 (ultime notizie, oggi 23 agosto 2017)

Traffico, casello - La Presse

Nella notte che ci ha portato a oggi, mercoledì 23 agosto 2017, c'è stato un incidente purtroppo sulle autostrade italiane. Il portale istituzionale Autostrade.it ci ha sottolineato come questo sia avvenuto sull'A7 Milano-Serravalle-Genova dove si è verificata la necessità di chiudere al chilometro 125.8 direzione Genova del tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto fino alle ore sei della mattina. Il fatto che sia stato previsto un orario di riapertura del tratto fa sperare in positivo per la viabilità legata alla giornata di oggi. Non sono note al momento le dinamiche dell'incidente e né se ci siano stati feriti più o meno gravi. Fatto sta che un ripristino del manto stradale dopo un incidente potrebbe portare anche a dalle imprevedibili complicazioni. Questo porta al consiglio di osservare con attenzione il portale che è sempre aggiornato in tempo reale e fornisce sempre dei consigli utili per evitare il traffico.

LAVORI DURANTE LA NOTTE

Sono diversi i cantieri che sono stati aperti durante la notte lungo le autostrade italiane. Questo viene riportato dal sito istituzionale Autostrade.it dove sicuramente troviamo anche diversi consigli per evitare traffico e per gli aggiornamenti in tempo reale. Partiamo dalla Tangenziale di Bologna dove in direzione Autostrada Milano-Napoli troveremo fino alle ore sei chiuso il tratto tra svincolo 5 quartiere Lame e lo svincolo 4 bis aeroporto. Sull'A6 Torino-Savona troviamo invece chiuso al traffico al chilometro 109.6 direzione Torino l'uscita Altare provenendo da Savona senza però indicazioni sulla riapertura della viabilità. Chiudiamo poi questo ''viaggio'' all'interno di situazioni scomode con l'A3 Napoli-Salerno dove al chilometro 22.6 direzione Reggio Calabria troveremo chiusa l'entrata Castellammare di Stabia fino alle sei di questa mattina. Staremo a vedere poi se ci saranno altre novità in merito al traffico e alla viabilità.

