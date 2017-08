Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: numeri vincenti! (conc 233/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

Il vento d'estate porterà un 6 con l'estrazione di oggi di SiVinceTutto? Ci sperano gli appassionati di questo concorso speciale del Superenalotto, che torna stasera, come ogni mercoledì. La fortuna ha girato l'Italia all'inizio della stagione calda, ma sembra essersi inceppata la tournée della dea bendata e allora quella di oggi potrebbe essere l'occasione giusta per ripartire con la vincita più ambita. Non potrebbe esserci modo migliore per concludere questo mese caldissimo e cambiare la propria esistenza: tanti sono i progetti che questo gioco è in grado di realizzare, del resto i premi sono davvero importanti. Interessanti lo sono comunque anche se non si indovina la sestina vincente: lo sanno bene i dieci che la scorsa settimana hanno realizzato il 5, sfiorando così l'impresa. Hanno potuto mettere le mani su 1.137,75 euro, una somma che può comunque tornare utili in tempi difficili dal punto di vista economico. A tal proposito, potreste sicuramente prendere in considerazione l'ipotesi di trascorrere un po' di tempo nelle zone terremotate, offrendo con una parte della vostra vincita il contributo per aiutare a far ripartire questi territori. La stessa Ischia, dopo il sisma dei giorni scorsi, offre molto dal punto di vista turistico e voi potreste ricambiare oliando la macchina del turismo che ora rischia di incepparsi.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Sono tante comunque le possibilità di vincere con il SiVinceTutto Superenalotto: indovinare i numeri vincenti è l'obiettivo primario, ma si può trionfare anche con il 5, il 4, il 3 o realizzando solo il 2. Fare sempre meglio è l'atteggiamento con cui gli appassionati di questo gioco si approcciano all'estrazione di stasera, anche perché molto cambia nella distribuzione del montepremi a seconda che venga realizzato o meno il 6. Se, ad esempio, viene azzeccata la sestina fortunata, al 6 viene riservato il 40,27% del montepremi, mentre viene lasciato al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se invece il premio per il 6 non viene assegnato, le percentuali cambiano: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Quelli che contano ora però sono i numeri estratti, quelli vincenti. E allora prima di concentrarci sull'estrazione di oggi, scopriamo cosa è accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di SiVinceTutto del concorso numero 232 sono stati 10-40-47-59-86-88. Tra non molto uscirà la sestina vincente. Noi siamo pronti ad accoglierla, voi?

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

