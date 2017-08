Facebook down/ Login impossibile, panico social: i problemi si stanno diffondendo in tutta Europa

Facebook down, login impossibile (Foto: LaPresse)

Panico tra molti degli iscritti a Facebook: il popolarissimo social network è down. Impossibile per tanti iscritti effettuare il login per accedere alla propria pagina e usufruire dei tanti servizi offerti. Stando ai dati raccolti dal quotidiano britannico Express, circa il 39% degli utenti non è in grado di effettuare l'accesso al social network di Mark Zuckerberg. Nel frattempo però è arrivato al 59% il numero degli utenti che hanno segnalato un blackout totale del sito. Difficoltà di accesso anche attraverso le applicazioni mobile, quindi con smartphone o tablet: il 7% non riesce neppure così ad usare Facebook. Facile immaginare la reazione dei tantissimi affezionati a Facebook, sempre connessi attraverso i vari sistemi al celebre sito. Ora i tantissimi utenti che hanno riscontrato questi disservizi stanno inondando altri social media per denunciare i problemi.

CROLLA IL SERVER DI FACEBOOK: LE REAZIONI DEGLI UTENTI

«Ragazzi, riuscite a caricare Facebook sul pc? Il sito è down», scrive ad esempio un utente su Twitter. C'è ovviamente chi riesce ad affrontare questa "emergenza" con ironia: «Il server di Facebook è down? Questo significa che ora devo farmi una vita reale?», scherza un altro utente. E infatti c'è chi approfitta dei disservizi riscontrati da Facebook per ritagliarsi del tempo per prepararsi una tazza di tè. Altri problemi erano stati riscontrati da Facebook l'8 giugno scorso, al punto tale che era impossibile pubblicare post sul social. In poco tempo dunque #FacebookDown è diventato un trend. I principali disagi si registrano in particolare nell'Europa Settentrionale, in particolare in Inghilterra. Ma i problemi si stanno diffondendo a macchia d'olio. Potrebbe trattarsi - secondo il sito Down Detector, di un problema legato al maltempo, ma non ci sono conferme.

