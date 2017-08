Incidente stradale/ Basagliapenta e Sant'Osvaldo, notte di scontri: due feriti gravi (oggi, 23 agosto 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

Due incidenti stradali sono avvenuti nella notte in Friuli: il primo a Basiliano, l'altro a Sant'Osvaldo. Stando alle prime informazioni emerse, si tratterebbe di incidenti avvenuti in maniera autonoma. A Basiliano una vettura, per cause che i carabinieri stanno accertando, è andata a sbattere contro uno dei platani a bordo careggiata, poi si è cappottata. Al volante dell'auto una donna, ferita gravemente ma per fortuna non in pericolo div ita. Estratta dalla sua vettura grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è stata ricoverata al Santa Maria della Misericordia di Udine. A Sant'Osvaldo, invece, un motociclista è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale: caduto a terra, ha finito la sua corsa contro un segnale strada. In zona hanno sentito dapprima un botto molto forte, poi le urla di dolore del motociclista. Soccorso da due ambulanze, il centauro - come riportato da UdineToday - è stato condotto all'ospedale civile.

AGRIGENTO, SCHIANTO IN MOTO: MORTO 26ENNE

Sangue sulle strade italiane: un giovane ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la statale 640, tra il bivio per Maddalusa e l'innesto con la strada che porta alla galleria di Porto Empedocle. A perdere la vita Giuseppe Di Stefano, 26enne di Agrigento. In sella ad una moto, una Yamaha 250 Jbr, avrebbe perso il controllo del mezzo, scivolando a terra. La Polizia stradale ha avviato l'accertamento delle cause dell'incidente. Immediato l'intervento di un'autoambulanza del 118, che però non hanno potuto fare nulla per il giovane. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso sul selciato del 26enne. Vanno ricostruite dunque le cause dell'incidente stradale. Non è chiaro se qualcosa o qualcuno abbia tagliato la strada a Di Stefano o se abbia malamente preso un dissesto stradale. Il traffico è rimasto rallentato per ore sulla statale per i rilievi utili per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

