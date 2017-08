METEO/ Attenzione all'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre Polifemo!(oggi, 23 agosto 2017)

Meteo, Anticiclone Polifemo - La Presse

L'anticiclone delle Azzorre Polifemo spaventa l'Italia che si troverà molto presto sotto un'altra pesante ondata di caldo. Durante il fine settimana tornerà il caldo africano che ha contraddistinto soprattutto luglio colpito prima da Caronte e poi da Lucifero. Le previsioni del tempo ci raccontano di una depressione atlantica che andrà a toccare la penisola iberica riuscendo a favorire un flusso di aria calda che si muoverà dal deserto del Sahara andando a premere proprio sul nostro paese. Saranno quattro le regioni dove vedremo il termometro con le temperature che si muoveranno oltre i trentacinque gradi centigradi: Lazio, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna. Attenzione anche però ai repentini cambi che può portare questo particolare periodo della stagione. Questo perché non sono da escludere temporali improvvisi di fine estate. Staremo a vedere come sarà poi la settimana che ci condurrà proprio a questo momento di importante aumento del caldo.

ALTRA GIORNATA DI SOLE E CALDO

Le previsioni del tempo ci parlano di un'altra giornata di caldo e temperature molto elevate. Si parte da una mattinata dove ci sarà sole un po' ovunque con nubi che si muoveranno soprattutto lungo l'Emilia Romagna dove proprio per questo le temperature potrebbero essere più calde del solito. Un cielo che nel pomeriggio porterà a delle forti perturbazioni ma solo sul Trentino Alto Adige. Le temperature minime sono registrate attorno ai tredici gradi centigradi della mattinata a Potenza, mentre le massime si spingeranno verso i trentatré di Bolzano nel pomeriggio. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da nord verso sud senza grandi problemi e possibilità di allerta nelle località balneari. Sicuramente non si vivrà il caldo fortissimo che abbiamo visto negli ultimi giorni sul nostro paese, ma sarà comunque una giornata d'estate con caldo e sole presente un po' ovunque.

