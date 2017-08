Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Campania, scossa M 1.9 a Napoli (23 agosto 2017, ore 9:20)

Terremoto oggi, ultime scosse e notizie (Foto: LaPresse)

Altri forti scosse di terremoto in Campania: all'alba di oggi un sisma di magnitudo Md 1.9 è avvenuto nella zona di Lacco Ameno, in provincia di Napoli. La Sala Operativa INGV-OV ha registrato la scossa alle 5:04 di oggi, mercoledì 23 agosto, e ha localizzato l'epicentro del terremoto a latitudine 40.76, longitudine 13.88 e ad una profondità di 6 chilometri. Resta superficiale l'ipocentro delle scosse di terremoto che stanno interessando il territorio campano: quella di magnitudo Md 4.0 che ha provocato crolli e due morti ha avuto infatti un ipocentro di 5 chilometri. E questo è uno dei molteplici fattori per i quali ci sono stati danni, feriti e due morti, nonostante una magnitudo di moderata entità. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma avvenuto all'alba sono: Lacco Ameno, Casamicciola Terme, Forio, Serrara Fontana, Ischia, Barano d'Ischia, Procida, Monte di Procida e Bacoli.

LAZIO, SCOSSA DI M 1.4 IN PROVINCIA DI RIETI

La terra trema, ma non lo fa solo in Campania. Nuove scosse di terremoto sono state registrate nel Lazio, dove è avvenuto un sisma alle 8:43 di stamattina. La Sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha indicato una magnitudo ML 1.4 e localizzato l'epicentro del terremoto vicino a Cittareale, in provincia di Rieti. L'esatta posizione dell'epicentro è stata comunque individuata a latitudine 42.67, longitudine 13.16 e ad una profondità di 11 chilometri. In questo caso i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono: Cittareale (RI), Accumoli (RI), Amatrice (RI), Cascia (PG), Norcia (PG), Arquata del Tronto (AP), Posta (RI), Montereale (AQ), Monteleone di Spoleto (PG), Borbona (RI), Poggiodomo (PG) e Capitignano (AQ). Per ora, dunque, la situazione resta sotto controllo: le scosse, da quella di magnitudo Md 4.0 avvenuta ad Ischia, sono tornate ad una bassa intensità.

© Riproduzione Riservata.