Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, completati piani d'attacco per Guam

Terza Guerra Mondiale? La Corea del Nord ha ultimato i piani per attaccare l'isola di Guam ed è pronta ad eseguirli se gli Stati Uniti non si comporteranno ragionevolmente. Lo ha annunciato Zin Jeong Hep, l'incaricato temporaneo per gli affari della Corea del Nord. «Come sapete, la preparazione all'attacco di Guam è terminata. Tutto ora dipende dalle azioni degli Stati Uniti. Se si comporteranno irrazionalmente, allora verranno nuovamente umiliati nella penisola coreana», ha commentato Zin Jeong Hep, come riportato da RIA Novosti. Inoltre, ha spiegato che Pyongyang continuerà a monitorare le esercitazioni degli Stati Uniti e della Corea del Sud. Se dovessero verificarsi delle provocazioni, la Corea del Nord è pronta a procedere con un attacco preventivo. Il riferimento è alle esercitazioni militari congiunte che sono state avviate da Stati Uniti e Corea del Nord il 21 agosto. Il clima dunque è tornato incandescente: la tensione internazionale resta alta.

SANZIONI A ENTI RUSSI E CINESI: LE REAZIONI

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche contro enti e persone russe e cinesi a causa della loro collaborazione con la Corea del Nord: torna alta la pressione su Pyongyang. L'obiettivo del Dipartimento del Tesoro statunitense è di impedire l'accesso al sistema finanziario internazionale che favorisce lo sviluppo di armi di distruzione di massa. Dura la replica di Pechino, che ha parlato di un «errore». Il segretario del Tesoro americano, Steven Mnuchin, non ha però dubbi: «È inaccettabile che individui e aziende della Cina e della Russia facilitino la Corea del Nord a ottenere fondi utilizzati per lo sviluppo di armi di distruzione di massa e per destabilizzare la regione». Ma chi sta prendendo di mira Donald Trump? Nel mirino sono finite alcune aziende cinesi che hanno raggiunto accordi con la Corea del Nord per l'acquisto e la vendita di carbone, petrolio e altre risorse minerali. Inoltre, sono state prese di mira alcune società che hanno fornito servizi bancari al regime di Kim Jong-un.

