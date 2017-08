Incidente stradale/ A3 Napoli-Salerno, tranciato motociclista contromano (oggi, 24 agosto 2017)

Incidente stradale, le ultime notizie di oggi

Un violento incidente stradale è avvenuto sull'A3 Napoli-Salerno, dove ha perso la vita un centauro. Le sue generalità non sono ancora note, ma si apprende che il tragico impatto sia avvenuto all'altezza del casello di Torre Annunziata Sud. Il motociclista avrebbe imboccato l'autostrada nella notte contromano, poi si è scontrato con un veicolo che ha preso fuoco. Il conducente dell'automobile è riuscito ad uscire dalla vettura prima che fosse avvolta dalle fiamme e quindi a mettersi in salvo. Proprio lui avrebbe dato poi l'allarme. I soccorsi sono arrivati ma per il centauro non c'era nulla da fare, essendo morto sul colpo. I sanitari si sono quindi ritrovati di fronte ad una scena tragica, perché i resti del motociclista - come riportato da Repubblica - erano sparsi lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno chiuso la strada al traffico. Anche i filmati saranno utili per ricostruire la dinamica dell'incidente.

GROTTAZZOLINA, GRAVE UN RAGAZZO DI 15 ANNI

Un incidente stradale si è verificato anche a Grottazzolina, dove un ragazzino di 15 anni viaggiava in sella al suo scooter insieme ad altri tre amici. Da una prima ricostruzione dei fatti, ancora sommaria, sembrerebbe che i ragazzi stessero viaggiando ognuno in sella al proprio scooter verso il centro. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma pare che due di loro siano entrati lateralmente in collisione e ad avere la peggio sarebbe stato uno di loro: ha perso il controllo del mezzo e ha urtato contro il muro di un abitazione, cadendo poi sull'asfalto. Il ragazzino è stato trasportato all'ospedale regionale di Ancona a causa dei trami riportati nell'incidente stradale, avvenuto alle 23.30 circa di ieri. I soccorsi sono stati subito allertati, quindi sul posto è arrivato il personale medico e sanitario del 118. Poi sono arrivati i genitori del ragazzino, avvisati dell'accaduto. Il giovane non ha mai perso conoscenza: dopo aver ricevuto i primi aiuti è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo, poi durante la notte a quello regionale di Ancona.

© Riproduzione Riservata.