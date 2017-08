Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 24 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 101/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto (web)

Lotto e 10eLotto rodano già i motori per la nuova estrazione di questa sera. Gli appassionati sono quindi avvertiti: stasera qualcuno potrebbe conquistare premi importanti. Una certezza che ci viene data dal precedente concorso, che ha provocato un'ondata di gioia in diverse città d'Italia. Lo dimostra il premio del 10eLotto da più di 1 milione di euro conquistato dalla provincia di Taranto, grazie ad una giocata di un fortunello di Grottaglie. Si tratta infatti della seconda vincita più alta di quest'anno, superata solo da quanto ottenuto dal vincitore di Andria (BT) lo scorso 21 gennaio: il premio in quel caso era stato di 2,6 milioni di euro. Al secondo posto delle vincite si posiziona invece Pioltello, nel Milanese, grazie ad un premio di circa 32 mila euro, mentre a Belpasso, nel Catanese, è stato centrata una vincita da più di 21 mila euro. La vincita più alta del Lotto è stata indovinata invece da un giocatore della provincia di Lecce, di Botrugno, che ha superato i 50 mila euro in premio grazie ad una giocata su Roma. Il fortunello ha centrato una quaterna, quattro terni e sei ambi, mentre un terno da 35 mila euro è finito a Reggio Calabria ed una vincita di più di 14 mila euro è stata registrata in provincia di Brescia, a Montichiari.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento più atteso dai giocatori del Lotto: questa sera ci sarà una nuova estrazione. La seconda della settimana ed una delle ultime di questo agosto, ma comunque valida per mettere alla prova la Fortuna. Armiamoci quindi di carta e penna e segniamoci i numeri da giocare con la nostra schedina, anche se abbiamo registrato già una giocata. Potremmo infatti raddoppiare il nostro gruzzoletto grazie ad una doppia giocata, come successo già a milioni di appassionati del gioco Sisal. Per facilitarvi il compito, la nostra Rubrica analizzerà la news di oggi grazie agli occhi della smorfia napoletana, estraendone i numeri corrispondenti. Questa volta parliamo di California e orsi: sembra infatti che una coppia di escursionisti sia rimasta terrorizzata nel vedere il grande animale avvicinarsi alla loro auto. L'orso ha aperto infatti la portiera, mentre i due anziani si trovavano ancora a bordo e spaventando anche due ragazzi che stavano riprendendo il tutto. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'orso, 54, l'auto, 46, la portiera, 12, il video, 14, e l'escursione, 40. Come Numero Oro scegliamo invece la paura, 90.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il nuovo concorso del SuperEnalotto ha già attirato tanti giocatori grazie al suo Jackpot. La possibilità di vincere un montepremi milionario non è infatti da sottovalutare, dato che la speranza di ritrovarsi per le mani un bottino simile fa di sicuro gola a tutti. La gioia provata di fronte ad una vincita di questa portata non è comunque da prendere sotto gamba, soprattutto perché l'entusiasmo del momento ci potrebbe far perdere di vista l'essenziale. Meglio arrivare infatti pronti, armati di progetti e iniziative da realizzare con la nostra conquista, ma se ancora non avete alcuna idea di che cosa fare di una parte della vostra vincita, la nostra Rubrica è pronta a darvi qualche consiglio. KickStarter ci segnala oggi Turtle Rover, il primo robot attrezzato per muoversi sulla superficie terrestre. Molto più di un drone, è dotato di una app per il controllo da remoto ed è attrezzato con una camera HD, per una migliore risoluzione delle riprese. E molto altro ancora, visto che è dotato della migliore delle tecnologie e attrezzato con quattro ruote motrici, in grado di superare qualsiasi tipo di ostacolo presente sul suo cammino. 31 giorni ancora a disposizione per raggiungere il goal di 60 mila euro, ma pochi minuti ancora per scoprire chi sarà fra i vincitori. I numeri vincenti stanno arrivando!

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

24,8 milioni di euro il Jackpot che il SuperEnalotto potrebbe regalare a qualcuno dei giocatori in gara questa sera. La nuova estrazione azzera infatti il pallottoliere delle vincite per riproporci un piatto ricco di premi! Nel precedente appuntamento, le quote sono rimaste per lo più stabili ed in qualche caso c'è stata anche una piccola salita. Il premio più alto è stato donato dal 4 + ad un unico fortunello, che ha conquistato quasi 49 mila euro. Segue a ruota il premio del 5, pari a 30.804,82 euro e centrato da cinque vincitori, mentre 319 giocatori hanno realizzato il premio da 486,24 euro del 4. Sale di qualche punto il premio del 3, con un bottino di 34,63 euro finito nelle tasche di 13.583 appassionati, così come aumenta di oltre un euro il premio del 2. 6,57 euro sono stati destinati infatti a ciascuno dei 222.941 vincitori. 1.361 i tagliandi vincenti che hanno indovinato il 2+, con un premio classico da 100 euro, mentre 10.316 giocatori hanno realizzato i 10 euro abbinati all'1+. La classifica delle vincite si chiude ancora una volta con i 5 euro dello 0+, registrato da 29.423 biglietti fortunati.

