METEO/ Attenzione all'arrivo dell'ultimo anticiclone dell'estate, Polifemo (oggi, 24 agosto 2017)

Cosa dicono le ultime previsioni meteo? Che l'Italia aspetta l'arrivo dell'ultimo anticiclone dell'estate, denominato dagli esperti del meteo Polifemo. Ci aspetta un weekend rovente che segnerà in un certo senso la fine ufficiosa dell'estate, perché quella ufficiale arriverà il 21 settembre prossimo quando daremo il benvenuto all'autunno. Saranno diverse le regioni del nostro paese che vedranno sui rispettivi termometri la temperatura aumentare fino ai trentacinque gradi centigradi. Dopo l'arrivo in ordine di Caronte e Lucifero il nostro paese si prepara dunque a un momento di caldo africano grazie alla depressione atlantica che raggiunge Spagna e Portogallo spingendo l'aria calda del Sahara direttamente sul nostro paese. Questa ondata di caldo si dovrebbe però tranquillizzare già lunedì quando rivedremo le temperature osservate in questo giorno con un gradevole venticello serale che sarà solo il preludio a un settembre che si preannuncia davvero gradevole per il sole unito a una temperatura meno asfissiante.

TORNANO I TEMPORALI AL NORD

Tornano i temporali al nord come raccontano le previsioni del tempo della giornata di oggi giovedì 24 agosto 2017. Sicuramente la giornata non sarà così piena di complicazioni dal punto di vista del meteo con la giornata che si aprirà anche con una situazione piuttosto positiva. Durante la mattinata infatti le uniche situazioni sgradevoli saranno circostanziate al cielo coperto su Piemonte e Valle d'Aosta con il resto del paese che vivrà sotto la luce di un sole cocente. Nel pomeriggio invece vedremo temporali proprio sulle due regioni citate e in più anche sull'alto Trentino Alto Adige. Per il resto alcuni nuvoloni invaderanno la Liguria. Le temperature minime sono in netto rialzo rispetto agli ultimi giorni con 18 gradi centigradi su Potenza nella mattinata mentre le massime saliranno attorno ai trentaquattro di Bologna nel pomeriggio. Le correnti così come i venti si muoveranno in maniera varia tra nord e sud del paese.

