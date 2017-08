OMICIDIO A CERIGNOLA/ Pregiudicato 46enne ucciso con un colpo di pistola in volto: caccia ai killer

Immagine di repertorio

E' stato ucciso con un colpo di pistola in pieno volto, Stefano Tango, un uomo di 46 anni vittima di un agguato consumatosi oggi a Cerignola, nel Foggiano. Ancora sangue al Nord della Puglia, dove in mattinata si sono vissuti nuovi momenti di tensione in seguito all'ennesimo episodio di estrema violenza. Come rivela l'edizione online del Corriere del Mezzogiorno, la vittima si trovava all'esterno di un bar- sala scommesse, nei pressi del cimitero della città foggiana. Mentre era in strada sarebbe stato raggiunto dal sicario che gli avrebbe esploso contro alcuni colpi di arma da fuoco, presumibilmente una pistola. Uno di questi lo avrebbe raggiunto al volto, sfigurandolo ed uccidendolo sul colpo. Il 46enne era un pregiudicato il cui nome, dunque, era già noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti per spaccio di droga, armi e reato contro il patrimonio. Subito dopo l’agguato sono prontamente giunti sul posto i magistrati ed il comandante provinciale dei Carabinieri i quali hanno dato il via a tutti gli accertamenti del caso nel tentativo di ricostruire la dinamica del delitto.

ESCLUSA LA PISTA DELLA GUERRA DI MAFIA

Le indagini sull'omicidio di Cerignola sono già in corso e gli inquirenti stanno tentando di capire, in particolare, quale sia stata l'esatta dinamica dei fatti. Si è trattato di un solo killer o all'azione vi erano diversi sicari? Per il momento, come rivela Repubblica.it, sarebbe esclusa la pista della guerra di mafia in atto nel Foggiano e che ha già lasciato una lunga scia di sangue. Nonostante i suoi precedenti penali, la vittima, Stefano Tango, non sembra affatto essere inserita in contesti legati alla criminalità organizzata. Intanto il lavoro degli uomini del Reparto operativo è quello di individuare eventuali telecamere di videosorveglianza le quali avrebbero potuto riprendere il o i killer autori dell'agguato in strada. Sentiti anche parenti ed amici del 46enne. La strada dello spaccio di stupefacenti a Cerignola non è stata invece del tutto abbandonata e la testimonianza arriva dal fatto che gli inquirenti avrebbero già avviato alcune perquisizioni tra i pregiudicati del settore.

