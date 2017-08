Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: record a Roma, cambia ancora l'assessore al bilancio (24 agosto 2017)

Ultime notizie, Virginia Raggi - La Presse

BONUS GIOVANI CI SARÀ NORMA ANTI LICENZIAMENTO

Allo studio del governo una norma che dovrebbe aiutare il lavoro giovanile, subito ribattezzata bonus giovani. È stato lo stesso ministro del lavoro a chiarire con i giornalisti che la norma, che sarà portata presto in consiglio dei ministri sarà prioritariamente destinata agli under 29, e permetterà l’ottenimento di bonus fiscali alle aziende che assumeranno giovani. Sempre Poletti ha chiarito che per evitare licenziamenti alla fine dell’ottenimento dei bonus fiscali, nella norma sarà inserita una clausola anti licenziamento. Il provvedimento che da una prima stima dovrebbe costare attorno ai due miliardi di euro, dovrebbe garantire l’ingresso nel mondo del lavoro di almeno trecentomila giovani.

RECORD A ROMA, CAMBIA DI NUOVO L'ASSESSORE AL BILANCIO

Un nuovo cambio in un dicastero chiave quello al bilancio. E' record negativo a Roma, dove la giunta Raggi perde uno dei pezzi più importanti, l’assessore al bilancio. Roberto Mazzillo entrato in rotta di collisione con il sindaco già dall’inizio del suo mandato, egli dovrebbe essere sostituito dal suo omologo di Livorno, Gianni Lemmetti, con quest’ultimo che ha già rassegnato le dimissioni. La situazione lascia prefigurare un grosso problema nella città dell’urbe, un centro che ha già variato più di una volta il responsabile del bilancio. Nessun commento proviene dai sindaci delle due città, anche se lo scambio sembrerebbe essere stato autorizzato dai vertici pentastellati. Se la sostituzione fosse confermata si tratterebbe del quarto cambio in meno di un anno, in una città che ha grossi problemi di gestione economica. La procura di Napoli apre un inchiesta. Potrebbe essere questione di ore l’apertura di un’inchiesta della procura di Napoli, relativamente ai crolli avvenuti dopo il terremoto ad Ischia. A confermarlo è direttamente il capo della procura partenopea, Giovanni Melillo, che ha dato incarico sia alla protezione civile che ai vigili del fuoco di predisporre una relazione tecnica. Ad attirare l’attenzione degli inquirenti i crolli che potrebbero essere stati causati dall’uso di materiale scadente usato per le costruzioni, oltre la presenza di moltissimi edifici abusivi. La fattispecie di reato potrebbe essere disastro colposo e omicidio plurimo. La regione Campania ha inoltre chiesto lo "stato di emergenza" al governo centrale, con Gentiloni che ha comunicato che si recherà in zona nei prossimi giorni.

VITALIZI, SI FERMA LA LEGGE PER IL SENATO

Potrebbe essere boicottata in Senato la legge che dovrebbe stoppare i vitalizi dei senatori. La polemica è partita quest’oggi con un senatore DEM che ha sottolineato come non sia sicura l’approvazione della norma. Il senatore è Ugo Sposetti che oggi parlando con i giornalisti ha parlato di una legge approvata alla camera che è palesemente anticostituzionale, e per questo egli insieme ad una "pattuglia" di senatori amici non sarà voterà alla ripresa dei lavori. Prova a buttare acqua sul fuoco il capogruppo del PD Zanda, che sempre parlando con i giornalisti si è detto sicuro che la legge sarà approvata. Critiche sono immediatamente arrivate da Grillo che ha fatto notare come la "vecchia" politica sta facendo di tutto per permettere ai "ladroni" di continuare a perseguire un indebita percezione.

MILAN OGGI IN CAMPO

Il Milan ha raggiunto ieri pomeriggio Skopje dove stasera giocherà contro lo Shkendija la gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro la formazione macedone, battuta 6-0 all'andata davanti al pubblico di San Siro. Sarà una pura formalità, visto il risultato dei primi novanta minuti. Molti i titolari rimasti a Milanello, tra cui anche il nuovo acquisto Kalinic, che potrebbe invece esordire domenica contro il Cagliari. In attacco toccherà ancora una volta a Patrick Cutrone. Attenzione anche agli altri giocatori della Primavera, con Zanellato che potrebbe trovare posto addirittura nell'undici titolare. Montella ha confermato che cambierà modulo, passando al 3-5-2, modulo naturale dopo gli acquisti compiuti in estate.

CALCIOMERCATO, LE ULTIME DALL'ITALIA

Si infittisce il caso Schick. Ci sarebbe un accordo tra Roma e Sampdoria sulla base di 38 milioni di euro. La volontà del giocatore però è di trasferirsi all'Inter. In casa nerazzurra però c'è un problema, visto che per acquistare deve prima cedere, per esigenze di Fair Play Finanziario. Brozovic è finito nel mirino dell'Arsenal per 25 milioni di euro. Belotti potrebbe diventare un obiettivo concreto per il Monaco soltanto se si sbloccasse la trattativa che porta Mbappe al Paris Saint Germain. Marchisio è da considerarsi un caso chiuso, dopo che il giocatore ha twittato 'Nessun dubbio, forza Juve' sul proprio account social. A centrocampo e in difesa la Juve potrebbe fare qualcosa, con Garay e Andre Gomes obiettivi concreti. Infine, in giornata, è scoppiata la bomba Reina. Il Paris Saint Germain sta pensando ad un'offerta da oltre 7 milioni di euro per il club, con un contratto da 4 milioni di euro per due stagioni al calciatore. Il portiere ci starebbe pensando.

