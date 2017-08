AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidenti su A14 e A13 (ultime notizie, oggi 25 agosto 2017)

Traffico autostrade - La Presse

Nella notte c'è stato un incidente sull'autostrada A13 Bologna-Padova. Questo ha portato alla chiusura dell'allacciamento tra Bivio A13/A4 Torino-Trieste verso Padova al chilometro 116.7. Questo è quello che riporta il portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, che sarà necessario controllare questa mattina per evitare problemi di viabilità. Questo perché aggiornato in tempo reale e sempre pronto a fornire importanti e interessanti consigli per evitare il traffico. Al momento non sono chiare le dinamiche dell'incidente in questione e nemmeno se ci siano stati feriti più o meno gravi. Sicuramente il disguido legato al traffico ha portato la situazione ad essere abbastanza complicata e questo spiega come sicuramente sulla carreggiata sia accaduto qualcosa di importante. Staremo a vedere quale sarà la situazione della giornata di oggi quando tutto dovrebbe essere stato ripristinato anche grazie alla sempre rapida azione del personale di Autostrade per l'Italia.

DUE INCIDENTI IN A14, COINVOLTI VARI VEICOLI

Ci sono stati due incidenti nella giornata di ieri sull'autostrada A14 attorno all'ora di pranzo. Questa ha coinvolto ben quattro veicoli e creato tre chilometri di coda. Il più grave dei due è stato quello che si è verificato fra le uscite di Grottammare e Pedaso nei pressi della galleria Vinci. Un'automobile ha tamponato un furgone coinvolgendo poi nell'incidente altri due mezzi. Al momento non è stato rivelato però se gli incidenti abbiano causato feriti più o meno gravi. Sicuramente sarà importante per la giornata di oggi monitorare il portale delle autostrade italiane, Autostrade.it, che sottolinea sempre particolari molto rilevanti. Per gli agenti della stradale di Porto San Giorgio non è stata una giornata facile quella di ieri che ha portato a numerosi disagi e alla possibilità di ritrovarsi fermi per ore in autostrade. Sarà importante capire se ci saranno poi anche delle novità in merito.

