Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 34/2017: numeri vincenti! (25 agosto)

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

L'Italia è pronta a rituffarsi sui numeri vincenti di Eurojackpot, il concorso europeo che mette in palio ricchissime somme. Per poter festeggiare serve solo un ingrediente: la combinazione fortunata, fondamentale per poter mettere le mani sulle varie categorie di vincita. Il montepremi è ripartito da 10 milioni di euro dopo l'incredibile vincita della scorsa settimana: in Norvegia è stato realizzato il 5+2, che ha regalato al fortunatissimo giocatore ben 47.357.065,00 euro! Una straordinaria somma con la quale si possono realizzare i propri sogni e quelli dei cari, con la quale però si può fare del bene aiutando anche chi è in difficoltà. L'ultima estrazione di Eurojackpot è stata particolarmente generosa, ma non con l'Italia: la vincita "azzurra" più importante è stata di 288,70 euro, quindi stasera gli appassionati di questo gioco sono chiamati a migliorare i nostri risultati. Le motivazioni sicuramente non mancano, viste le somme in ballo! Del resto le possibilità di vincita sono tante: Eurojackpot offre 12 premi di categoria, quindi si passa dall'ambitissimo 5+2 al 2+1.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 25 AGOSTO 2017

Non ci sono scuse per rimandare l'assalto alla fortuna: giocare a Eurojackpot è semplice e lo si può fare anche senza uscire di casa, visto che è possibile preparare la propria schedina anche online. Se dunque siete fuori casa e lontani dalla vostra ricevitoria di fiducia, potete comunque partecipare all'estrazione di oggi. Dovete scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, poi dovrete solo aspettare l'estrazione di oggi, che seguiremo in diretta per fornirvi i numeri vincenti. E allora non vi resterà che controllare la combinazione fortunata per scoprire se siete tra i vincitori. La scorsa settimana due vincite sono state realizzate in Finlandia e altrettante in Ungheria per il 5+1: ognuno di loro ha vinto 415.861,50 euro. Non si possono lamentare neppure i tre che hanno realizzato il 5+0, visto che a ciascuno vanno 195.699,50 euro. Presto conoscerete le nuove quote, ma soprattutto i numeri vincenti. Prima ricordiamo quanto accaduto la scorsa settimana. I numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultima estrazione sono stati: 1-4-20-32-34, Euronumeri 3-6. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Eurojackpot e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria, si declina ogni responsabilità per eventuali errori telematici nei numeri riportati)

© Riproduzione Riservata.