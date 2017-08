IL METEO/ Sta per arrivare Polifemo, picchi di 38° di caldo da domani (oggi, 25 agosto 2017)

Meteo, arriva Polifemo - La Presse

Cosa dicono le ultime previsioni meteo? Ci siamo, da domani vivremo gli effetti più importanti dell'anticiclone africano Polifemo. La bassa pressione presente sulla penisola iberica porterà infatti a muoversi verso il nostro paese l'aria calda proveniente dal Sahara. Questo porterà a tutte le temperature a un'impennata verso l'alto durante il weekend. Saranno colpite soprattutto il centro e il sud con temperature che arriveranno addirittura a sfiorare i quaranta gradi centigradi, con picchi di trentotto già da domani. Attenzione anche alla Pianura Padana dove vivremo situazioni di allerta meteo per il caldo come capitato spesso durante questa calda estate con la città di Bologna considerata come il centro più afoso del nostro paese. Nonostante questi evidenti problemi la situazione dovrebbe riprendersi già a partire da lunedì quando farà ancora caldo, ma le temperature scenderanno sensibilmente rispetto alle giornate di sabato e domenica.

SOLE OVUNQUE TRANNE IN LOMBARDIA E VENETO

Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì 25 agosto 2017, ci parlano di sole un po' ovunque con la presenza di qualche perturbazione solo al nord. Già dalla mattina infatti vedremo sul lato occidentale della Lombardia qualche pioggia che però dovrebbe andare via già nel primo pomeriggio. Situazione inversa invece dovrebbe vivere il Veneto dove troveremo sole durante le prime ore della mattinata e leggere precipitazioni nel pomeriggio. Sarà una giornata che comunque vivrà di un piccolo picco verso l'alto delle temperature in attesa dell'arrivo domani dell'anticiclone africano Polifemo. Tutte le località marine saranno preservate da qualsiasi situazione di allerta, con la possibilità di farsi il bagno in un mare che sarà molto calmo. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da sud verso nord senza creare problemi di sorta. Le temperature massime saranno attorno ai trentaquattro gradi centigradi di Bologna nel pomeriggio, mentre le minime le vedremo nella mattinata con i diciannove di Potenza unica città che rischia di andare sotto i venti gradi quest'oggi.

© Riproduzione Riservata.