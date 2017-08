Incidente stradale/ Fertilia, scontro frontale tra scooter e auto: muore 35enne (oggi, 25 agosto 2017)

Incidente stradale, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Un 35enne di Fertilia, provincia di Alghero, ha perso la vita in un incidente stradale: è avvenuto al chilometro 5 della strada provinciale 44 che porta all'aeroporto, all'altezza della variante del Calich. L'impatto che ha portato alla morte di Luca Costanzo è stato violento: il giovane procedeva a bordo di uno scooterone, un Burgman 150 che gli aveva prestato un amico, quando si è trovato di fronte una Fiat 500 che procedeva nel senso inverso di marcia. Dopo lo scontro il giovane, che lavorava per un'azienda di autonoleggio, è caduto sull'asfalto: per lui non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno provato a rianimarlo, ma invano. L'uomo algherese di 47 anni alla guida della Fiat ha invece riportato solo lievi ferite. Un incidente terribile avvenuto intorno alle 21.30 di ieri. Sul posto la polizia stradale di Sassari e il commissariato di Alghero, oltre ai sanitari del 118. In lutto la comunità algherese.

BERGEGGI, GRAVI DUE GIOVANI

Un grave incidente stradale è avvenuto stanotte a Bergeggi. Due giovani residenti a Vado Ligure, in sella a uno scooter, sull'Aurelia si sono schiantati contro un guardrail. L'incidente è avvenuto all'altezza della discoteca La Kava, ma la dinamica è tutta da ricostruire: se ne sta occupando la polizia stradale di Finale. Dopo l'impatto la moto ha preso fuoco, mentre i due giovani, di 21 e 22 anni, hanno riportato gravi traumi. Le ambulanze della Croce Rossa di Vado e della Croce Bianca di Spotorno, accorse tempestivamente dopo l'incidente stradale, li hanno trasportati in codice rosso all'ospedale Santa Corona. Tragico è stato anche l'incidente stradale avvenuto a Varenna, lungo la statale 36, nel tratto tra Varenna e Lierna, in direzione Lecco. Un uomo di 54 anni è morto dopo lo schianto dell'auto su cui viaggiava contro una barriera stradale a lato della carreggiata. Il conducente potrebbe aver perso il controllo della vettura, una Golf, finendo poi fuori strada. I Vigili del Fuoco sono intervenuti insieme ai sanitari per estrarre il corpo del 54enne dalle lamiere, ma non c'è stato nulla da fare per l'uomo.

