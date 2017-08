Madonna Medjugorie/ Messaggio del 25 agosto 2017: l'amore è redenzione e illumina il mondo

Il messaggio della Madonna di Medjugorje (Foto: LaPresse)

È atteso per oggi, come ogni 25 del mese, il messaggio che la Madonna di Medjugorje rivolge ai fedeli e pellegrini. Una tradizione per chi segue le parole della Madre di Dio, rivolte tramite i veggenti della piccola cittadina bosniaca. In occasione dell'ultimo messaggio, quello rivelato proprio un mese fa, la Madonna aveva chiesto ai fedeli di essere preghiera e rifletto dell'amore di Dio per chi invece è lontano da lui e dai suoi comandamenti. «Figlioli, siate fedeli e decisi nella conversione e lavorate su voi stessi affinché la santità della vita sia per voi veritiera». La preghiera è anche un'esortazione al bene che può rendere più piacevole la propria esistenza. Intanto monsignor Henryk Hoser, l'arcivescovo polacco inviato a Medjugorje da Papa Francesco, ha incontrato i veggenti. Non è tutto: è lecito aspettarsi il possibile riconoscimento entro la fine dell'anno delle apparizioni di Medjugorje.

IL MESSAGGIO DEL 2 AGOSTO A MIRJANA

I fedeli sono dunque in attesa del messaggio di oggi, 25 agosto, ma la Madonna di Medjugorje ha rilasciato un altro messaggio alla veggente Mirjana. Lo ha fatto il 2 agosto, spiegando che uno dei suoi compiti, voluto dal Padre Celeste e in qualità di Madre di Dio, è di aiutare i fedeli a conoscerlo e seguirlo. «Mio Figlio vi ha lasciato le impronte dei suoi passi, perché vi fosse più facile seguirlo. Non temete, non siate insicuri», il messaggio della Madonna di Medjugorje, che ha assicurato di essere sempre al fianco dei fedeli. A loro si è rivolta per invitarli a non farsi scoraggiare, ma ad affidarsi invece alla preghiera e al sacrificio per chi invece non prega, non ama e non conosce suo figlio. «Aiutateli vedendo in loro dei vostri fratelli. Apostoli del mio amore, prestate ascolto alla mia voce in voi, sentite il mio materno amore». Poi ha evidenziato l'importanza della preghiera, che va fatta con amore, opere e pensieri, nel nome di suo Figlio. «Quanto più amore darete, tanto più ne riceverete. L’amore scaturito dall’Amore illumina il mondo. La redenzione è amore, e l’amore non ha fine. Quando mio Figlio verrà di nuovo sulla terra, cercherà l’amore nei vostri cuori». Uno dei compiti della Madre di Dio è quello di insegnare ai fedeli a vedere le opere di amore del Figlio, a comprenderle e a ringraziarlo con l'amore e il perdono per il prossimo. «Perché amare mio Figlio vuol dire perdonare. Non si ama mio Figlio, se non si riesce a perdonare il prossimo, se non si riesce a cercare di capire il prossimo, se lo si giudica». Il messaggio si è concluso poi con un interrogativo che nasconde in sé già una risposta per i fedeli: a cosa serve la preghiera, se non ad amare e perdonare?

