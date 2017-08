RICH PIANA/ E’ morto il noto bodybuilder: da oltre due settimane in coma per overdose di anabolizzanti

Rich Piana, foto Youtube

E' morto questa mattina, nell'ospedale in Florida in cui era ricoverato dall'inizio di agosto, Rich Piana, celebre bodybuilder di fama internazionale. L'uomo era stato ricoverato oltre due settimane fa dopo essere finito in coma per una sospetta overdose di anabolizzanti. Da allora però, non aveva mai ripreso conoscenza ma anzi si era ritrovato a combattere tra la vita e la morte fino a perdere la sua sfida più grande. A confermare la morte del culturista 46enne è stato l'ospedale in cui era ricoverato, dopo essere stato interpellato dal giornale TMZ. In realtà, come riporta il portale Fanpage, la moglie del bodybuilder morto, Sara, aveva rivelato la triste notizia attraverso il suo profilo Facebook, dedicando al marito scomparso un omaggio pubblico. Per settimane le sue condizioni di salute avevano fatto preoccupare amici e conoscenti ma soprattutto fan di tutto il mondo del celebre culturista. Le voci sulla morte di Rich Piana si erano diffuse già prima della drammatica conferma avvenuta solo questa mattina e che ha gettato nello sconforto l'intero mondo del culturismo internazionale.

L’ADDIO DELLA MOGLIE SARA

Rich Piana era crollato all'inizio di agosto nella sua casa in Florida e le sue condizioni, una volta giunto in ospedale, erano apparse sin da subito drammatiche. Nella sua abitazione le Forze dell'ordine avevano recuperato e sequestrato oltre 20 bottiglie di steroidi anabolizzanti e questo aveva portato a ipotizzare una overdose di queste sostanze, tale da aver provocato nel bodybuilder lo stato di coma. L'uso di steroidi da parte del celebre nome del culturismo internazionale, approdato anche sul web con un canale YouTube che conta quasi un milione di iscritti, non era una novità. Era stato lo stesso Rich Piana, in passato, ad ammettere di averne fatto uso per ben trent'anni al fine di migliorare il fisico e quindi avere vantaggi anche nella sua carriera, caratterizzata da diversi concorsi vinti negli Stati Uniti. Nonostante la sua ammissione, la popolarità non era affatto calata, come dimostrato dal riscontro che, YouTube a parte, Rich aveva raccolto sui social, a partire da Instagram, dove il suo account conta circa 1,2 milioni di follower. In tanti utenti, in queste ore, stanno commentando sotto i suoi ultimi scatti manifestando sconcerto e cordoglio. Anche la moglie Sara lo ha voluto ricordare sul medesimo social con un lungo post carico di dolore in cui ha voluto ringraziare il suo Rich per tutto ciò che gli ha insegnato e per essere stato grande fonte di ispirazione per lei e per molte altre persone, con l’augurio che ora, in cielo, possa stare finalmente bene.

