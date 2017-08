TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Marche, sisma M 3.3 a Macerata (25 agosto 2017, ora 09:34)

Terremoto oggi, le ultime scosse e notizie (Foto: LaPresse)

Si è aperta con una forte scossa di terremoto la giornata odierna: la Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato nelle Marche un sisma di magnitudo M 3.3 alle 5:44 di oggi. La scossa è stata localizzata vicino Caldarola, in provincia di Macerata. L'epicentro del terremoto è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.11, longitudine 13.19 e ad una profondità di 8 chilometri. Entro i 10 chilometri dall'epicentro del sisma sono stati individuati altri Comuni: si tratta di Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Fiastra, Acquacanina, Pievebovigliana e San Ginesio. L'attività sismica è proseguita alle 7:22, quando è stato registrato nella stessa zona un terremoto di magnitudo M 2.5. Il sisma ha avuto lo stesso epicentro, infatti è stata individuata Caldarola come Comune più vicino allo stesso anche in questo caso.

UMBRIA, SCOSSA DI 2.7 M IN PROVINCIA DI PERUGIA

La terra è tornata a tremare con frequenza nel Centro Italia: le magnitudo finora registrate non sono preoccupanti, quindi la situazione resta sotto controllo. Il monitoraggio avviene anche da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha registrato una scossa di magnitudo M 2.7 alle 19:92 di ieri. In questo caso il sisma è avvenuto in Umbria: la Sala Sismica di Roma ha individuato l'epicentro vicino Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. L'epicentro è stato individuato con precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.82, longitudine 12.72 e ad una profondità di 9 chilometri. Ma sono stati forniti anche i nomi dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma: Campello sul Clitunno, Trevi, Spoleto, Montefalco, Giano dell'Umbria, Vallo di Nera, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Foligno, Bevagna, Cerreto di Spoleto, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Sellano e Spello.

© Riproduzione Riservata.