TERZA GUERRA MONDIALE/ La Russia invita la Corea del Nord a non rispondere a esercitazioni (ultime notizie)

Esercitazioni nel Pacifico (foto LaPresse)

Sale la tensione nella zona tra Corea del Nord e Stati Uniti, a causa delle esercitazioni militari congiunte che gli Usa hanno tenuto con gli alleati della Corea del Sud. Un atto che Pyongyang ha definito l'ennesima provocazione in un clima già ad alta tensione. Nonostante questo, è intervenuta la Russia che ha contemporaneamente mostrato i muscoli conducendo a sua volta delle esercitazioni militari nell'Oceano Pacifico, ma successivamente Mosca ha chiesto alla Corea del Nord di non rispondere alle esercitazioni congiunte di Washington e Seul, per contribuire finalmente a smorzare le tensioni. "Crediamo che lo svolgimento delle prossime grandi esercitazioni navali tra USA e la Repubblica di Corea non contribuisca alla de-escalation delle tensioni nella penisola coreana" ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, affermando come in questo momento occorra la "massima cautela". "Ci aspettiamo che la Corea del Nord continui a dar prova di moderazione e non risponderà a tali manovre militari."

MOSCA VIGILA SULLA SITUAZIONE

Insomma, al tempo stesso Mosca chiede a Pyongyang di non entrare in una spirale che dalle succitate esercitazioni potrebbe arrivare a qualcosa di preoccupante. D'altra parte, le operazioni militari svolte dalla Russia nel Pacifico sono un monito anche verso gli Usa a non tirare troppo la corda, considerando come l'operato dell'amministrazione Trump non abbia certo contribuito nelle ultime settimane a rendere la tensione meno palpabile. A parole, sia il leader nordcoreano Kim Jong Un sia il presidente Trump si sono detti in attesa l'uno dei comportamenti dell'altro, per valutare chi vorrà eventualmente superare il punto di non ritorno. Ma soprattutto negli ultimi sette giorni, almeno a livello diplomatico, sia la Corea del Nord sia gli Usa hanno compiuto sforzi diplomatici che la Russia spera non siano vanificati da queste manovre militari che Pyongyang di sicuro non gradirà affatto. La situazione si muove sempre sul filo del rasoio, e il ruolo di Mosca potrebbe diventare improvvisamente di primo piano.

