Attacchi Isis a Bruxelles e Londra/ Video, assalto con machete anche a Buckingham Palace: agenti feriti

Bruxelles, uomo attacca soldati con coltello

Dopo Bruxelles, scatta l'allarme terrorismo anche a Londra. Un uomo attaccato militari con machete nella capitale belga, modus operandi molto simile per l'attacco in Gran Bretagna. Un uomo è stato arrestato per aver attaccato la polizia fuori Buckingham Palace con una spada. Due agenti sono stati soccorsi per lesioni, per fortuna di lieve entità. I colleghi hanno subito messo attivato un sistema di controllo nel perimetro della residenza della Regina, che attualmente si trova in Scozia. L'area è stata bloccata. Un testimone, stando a quanto riportato dal Mirror, ha affermato che l'aggressore era armato di spada. Altri sostengono invece che si tratti di un machete. Il portavoce della polizia ha confermato l'arresto dell'uomo: sono in corso indagini per fare chiarezza sull'accaduto. Nel frattempo arrivano aggiornamenti da Bruxelles: uno dei soldati aggrediti verserebbe in gravi condizioni. Inoltre, l'uomo sarebbe andato all'attacco urlando «Allahu Akbar». (agg. di Silvana Palazzo)

Two cops Attacked with a Sword outside of Buckingham Palace https://t.co/j0RRNOc1r0 pic.twitter.com/IUGjs0PELu — Police Hour (@PoliceHour) 25 agosto 2017

ALLARME TERRORISMO: NEL MIRINO BRUXELLES E LONDRA

Torna la paura in Belgio: un uomo è stato neutralizzato a Bruxelles dopo un attacco contro militari avvenuto alle 20:15 circa di oggi, venerdì 25 agosto 2017. L'uomo avrebbe provato ad attaccare alcuni militari nel centro della capitale belga con un'arma da taglio, pare un machete o molto più probabilmente un coltello. Immediato l'intervento della polizia, che lo ha ucciso. L'attacco sarebbe avvenuto a pochi passi dalla Grande Place, secondo i media locali a Boulevard Emile-Jacqmain. La situazione comunque è sotto controllo, anche se è scattato un importante dispositivo di sicurezza. L'allarme attentato è scattato subito, ma secondo gli inquirenti l'uomo non avrebbe legami col terrorismo.

AGGREDISCE SOLDATI: NEUTRALIZZATO

Non sono ancora state chiarite però le ragioni del gesto. Stando alle notizie che arrivano dal Belgio, si tratterebbe di un somalo di trent'anni. Non sarebbe però ancora noto alle autorità. Uno dei soldati aggrediti ha riportato una ferita alla mano e alla faccia, ma senza gravi conseguenze, un altro invece al corpo. Non si contano per il momento altre persone coinvolte nell'aggressione, stando a quanto riferisce la procura di Bruxelles.

Belgian Police covering the scene after a machete attack ended by retaliating soldiers firing. #Brusselsattack #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/fZRZ6MfTcI — Thomas da Silva Rosa (@tdasilvarosa) 25 agosto 2017

A man attacked soldiers in Brussels with a machete tonight. Pics I took in the street. #Brussels #Brusselsattack #Bruxelles pic.twitter.com/LqDmXFnLa2 — Thomas da Silva Rosa (@tdasilvarosa) 25 agosto 2017

