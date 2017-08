Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: cariche a Roma durante uno sgombero di rifugiati (25 agosto 2017)

Ultime Notizie, terremoto Amatrice - La Presse

CARICHE A ROMA DURANTE LO SGOMBERO DI ALCUNI RIFUGIATI

Scene di guerriglia urbana nella capitale oggi quando le forze di polizia sono intervenute per disperdere un centinaio di migranti accampati in piazza Indipendenza. I migranti bivaccavano da giorni nelle aiuole della piazza, dopo essere stati sgomberati dall’dall'ex sede di Federconsorzi. Durante le operazioni iniziali gli agenti sono stati fatti segno da lancio di pietre, secondo la questura inoltre alcuni dei migranti hanno attaccato le forze dell’ordine con bombole di gas e spray al peperoncino, questo ha portato il responsabile dell’ordine pubblico ad autorizzare una carica preventiva di alleggerimento. Dalle prime notizie 4 manifestanti sono stati fermati, diversi feriti tra i poliziotti, nessuno però in maniera grave.

SUL BRENNERO CONTROLLI DELLA POLIZIA AUSTRIACA

Da oggi in vigore i controlli sulla frontiera austriaca del Brennero, controlli fortemente osteggiati dal nostro paese perché ledono la libera circolazione sancita dalla carta europea. i controlli sono operati non solamente dalla polizia austriac,a ma anche dall’esercito e interessano tutti i cittadini che vogliono attraversare la frontiera. La tipologia scelta dall’Austria prevede di controllare tutti a circa 25 chilometri dalla frontiera, in tale contesto personale dell’esercito ha provveduto ad isolare tre delle quattro corsie dell’autostrada A13. La scelta dell’Austria appare molto chiara, e pur cercando di non alzare la tensione i militari vogliono evitare ingressi indiscriminati.

A UN ANNO DAL SISMA DI AMATRICE

È passato esattamente un anno dal devastante terremoto che nella zona di Amatrice ha provocato 239 vittime. Alla cerimonia sono intervenute le più alte cariche dello stato, con lo stesso Paolo Gentiloni accompagnato dalla moglie in prima fila durante la funzione religiosa. Il primo ricordo è stato all’1.30 di notte, allo stesso orario della prima scossa, in quell’attimo le campane di tutte le chiese hanno suonato mentre sul sagrato di Amatrice si dava lettura dei nomi delle vittime. Toccante l’omelia dell’arcivescovo che ha sottolineato come la ricostruzione deve essere una vera ricostruzione, e non solamente uno spot elettorale letto a favore delle telecamere. Monsignor Pompili ha inoltre chiesto che il governo non rinvii le misure necessarie per far ritornare le cittadine colpite alla normale attività.

CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGIO PER I GIRONI

Definiti i gironi della prossima Champions grazie al sorteggio avvenuto oggi a Montecarlo, un sorteggio che non è stato benevolo per le italiane. Durissimo il girone della Roma che ha pescato Chelsea, Atletico Madrid, e Qarabag, per la squadra di Di Francesco difficile arrivare in quella seconda posizione che garantirebbe l’accesso alla fase successiva. Un po meglio è andata alla Juve a cui la sorte a riservato Barcellona, Olympiacos e Sporting Lisbona, esclusi i catalani la squadra di Allegri potrebbe facilmente superare i greci e i portoghesi. Meglio per il Napoli che giocherà contro Shakhtar Donetsk, Manchester City e Feyenoord. Delusione per Buffon che per il premio di miglior giocatore si è visto superare da Cristiano Ronaldo, con il portoghese che ha vinto anche il premio di miglior attaccante. Sorteggi di Champions League: Roma sfortunata, meglio Juventus e Napoli Si è svolto a Nyon il sorteggio dei gironi della prossima Champions League. Urna severa per la Roma, di media difficoltà per Juve e Napoli. Ecco i gruppi: Gruppo C: Roma, Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag Gruppo D: Juventus, Barcellona, Olympiacos e Sporting Lisbona Gruppo F: Napoli, Manchester City, Shakthar Donetsk e Feyenoord Gruppo A: Benfica, Manchester United, Basilea e Cska Mosca Gruppo B: Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Anderlecht e Celtic Glasgow Gruppo E: Spartak Mosca, Siviglia, Liverpool e Maribor Gruppo G: Monaco, Porto, Besiktas e Lipsia Gruppo H: Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund e Apoel L’ex bandiera della Roma, 40 anni, è stato uno dei protagonisti del sorteggio del tabellone principale di Champions League. Prima dei sorteggi ha ricevuto il premio alla carriera dal presidente Uefa Ceferin. Premiato anche Gigi Buffon come miglior portiere della stagione 2016/2017. Oggi alle 13 a Montecarlo il sorteggio dei gironi di Europa League per Atalanta, Milan e Lazio.

SERIE A, VERSO ROMA-INTER

Sabato sera all’Olimpico sfida delle prime volte tra Di Francesco al debutto nello stadio di casa e Spalletti che torna da grande ex dopo 6 anni in giallorosso. Sono attesi 50.000 tifosi all’Olimpico di cui 4.000 interisti. Chi vince trascorrerà la pausa per le Nazionali a pieni punti. L’ultimo successo dell’Inter risale a 9 anni fa. All'Olimpico ci sarà anche il CT dell’Italia Gianpiero Ventura. Seguirà con attenzione l’incontro in vista della sfida con la Spagna il 2 settembre valida per le qualificazione ai Mondiali in Russia. Soltanto con una vittoria a Madrid, l’Italia eviterebbe i playoff. Insigne, Belotti e Immobile, in gran forma, sono sicuri della convocazione. Dubbi su De Sciglio, Marchisio e Spinazzola.

CALCIOMERCATO, LE ULTIME DALL'ITALIA

Ultimi giorni di calciomercato. Patrick Schick è sempre più vicino alla Roma, superata l’Inter fermata dalla poca liquidità. I nerazzurri si consoleranno con Mangala. Il difensore del Manchester City arriverebbe con la formula del prestito. La Juventus avrebbe chiuso per il centrale di difesa Howedes dello Schalke 04. Allegri potrebbe ottenere Andrè Gomez in prestito dal Barcellona. Ma se per il difensore tedesco è arrivata la conferma da parte dell'amministratore delegato Beppe Marotta per il secondo è invece stata perentoria la chiusura dello stesso. Intanto il Milan sta lavorando per rinforzare il centrocampo con l'arrivo di un calciatore di livello. Rafinha del Barcellona rimane in pole position anche se ieri Fassone ha negato la trattativa.

MOTORI, RAIKKONEN RINNOVA IN F1 E ROSSI E' DA LEGGENDA

Ancora un anno in Ferrari per il finlandese Kimi Raikkonen che si è detto felice e vorrebbe la conferma di Vettel: "Sono un privilegiato. La Ferrari è la Ferrari. Spero che anche Seb resti perché insieme lavoriamo bene". Vettel, che ha 14 punti di vantaggio su Hamilton, rinvia ogni discorso sul contratto a data da destinarsi. Domenica si corre il GP del Belgio, a Spa, un circuito veloce favorevole alle Mercedes. In MotoGp invece è un Valentino Rossi da record. In Gran Bretagna taglia il traguardo dei 300 gran premi nella classe regina tra 500 e MotoGP. Nessun pilota prima di lui ci è mai riuscito. Se dovesse vincere otterrebbe il successo numero 90.

