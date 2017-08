AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente su A4 e A12 (ultime notizie, oggi 26 agosto 2017)

Traffico autostrade- La Presse

Purtroppo ieri le autostrade italiane hanno scritto l'ennesima pagina di cronaca nera. E' infatti morto un uomo di cinquant'anni sull'autostrada Torino-Milano tra le uscite di Chivasso centro e Chivasso ovest in direzione Torino. L'uomo si chiamava Salvatore Cordaro, come riporta La Repubblica nella sua versione online. Questi avrebbe perso, secondo la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente, il controllo della sua Alfa 156 una macchina di grossa cilindrata che poi è terminato sul guard-rail in maniera violenta rimbalzando poi contro le barriere dall'altra parte. I vigili del fuoco hanno liberato il corpo dell'uomo dalle lamiere della macchina, distrutta dopo l'incidente, e l'ambulanza è stata chiamata sul posto costando purtroppo il decesso. Sono stati rilevati comunque diversi chilometri di coda in direzione Torino. La situazione è stata ripristinata in serata e oggi non ci dovrebbero essere problemi.

INCIDENTE SULL'A12 TRA RECCO E NERVI

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente sull'autostrada A12 precisamente all'altezza tra Recco e Nervi. Nello scontro sono stati coinvolti un camper e ben due automobili. Secondo quanto riportato dall'edizione online de Il Secolo XIX pare che ci siano stati quattro feriti e che siano stati tutti trasportati all'ospedale San Martino di Genova tra cui uno in codice rosso e gli altri tre in giallo. Al momento non sono note le dinamiche con cui si è svolto l'incidente in questione. Sicuramente arriveranno notizie più precise nella giornata di oggi quando non dovrebbero esserci problemi perché sono stati, come al solito, repentino l'intervento degli addetti delle autostrade per l'Italia. Sul posto sono arrivati anche le ambulanze che hanno soccorso in maniera rapida e pronta i quattro feriti in questione per i quali si aspettano da un momento all'altro novità. Chi dovrà prendere l'autostrada in questione nella giornata di oggi non dovrebbe avere problemi.

