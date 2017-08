FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN/ Problemi di connessione in tutto il mondo: le segnalazioni su Twitter

Facebook down (Foto: LaPresse)

La paura scorre su internet, ma questa volta le minacce terroristiche non c'entrano nulla: Facebook e Instagram sono down. In tutto il mondo si stanno registrando problemi di connessione sugli account dei due popolari social network. Molti utenti si sono riversati su Twitter per segnalare i disservizi. I problemi sono cominciati oggi, sabato 26 agosto 2017, dopo le 15: impossibile l'accesso se ci si vuole connettere, impossibile rientrare se si esce dal proprio profilo. Diversi i problemi riscontrati su Instagram, che invece sono legati all'aggiornamento della timeline. Il sito Down Detector individua nell'America del nord e nell'Australia i luoghi e le zone più colpite. Per il portale, che monitora i problemi di accesso ai social network, Facebook sta riscontrando un blackout totale, sia per quanto riguarda l'accesso da pc che mobile, quindi con smartphone e tablet. Problemi anche nell'utilizzo di Facebook Messenger, applicazione di messaggistica che fa parte del social network.

#FACEBOOKDOWN, LE COMUNICAZIONI DELL'AZIENDA

«Facebook tornerà presto. In questo momento è down per manutenzione, ma tra poco dovreste essere in grado di collegarvi. Grazie per la vostra pazienza», il messaggio dell'azienda quando sono emersi i disservizi. Dopo diverse ore di attesa Facebook ha pubblicato un comunicato con il quale ha annunciato di aver risolto i problemi: «Quest'oggi alcune persone potrebbero aver avuto difficoltà, per un breve lasso di tempo, ad accedere a Facebook nella versione desktop da Chrome. La piattaforma è di nuovo funzionante al 100% per tutti. Ci scusiamo per il disagio».

