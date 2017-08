IL METEO/ Polifemo si prende l'Italia per dieci giorni (oggi, 26 agosto 2017)

Meteo, Arriva Polifemo - La Presse

La notizia del giorno per quanto riguarda le previsioni Meteo è quella dell'arrivo dell'anticiclone africano Polifemo. Una bassa pressione che ha colpito la penisola iberica ha fatto traslare il caldo sopra il deserto del Sahara sulla nostra nazione. Questo però già si sapeva ormai da giorni, la novità è quella che porta questo caldo a prendersi il nostro paese fino alla fine della prossima settimana. Dieci giorni di grande calore che daranno lo sprint finale all'estate 2017 che poi piano piano porterà le temperature a diminuire. Sono previsti dei picchi fino a trentacinque gradi centigradi nei centri più afosi con punte molto alte soprattutto in Emilia Romagna. La Pianura Padana infatti è una delle principali vittime dell'anticiclone Polifemo con la città di Bologna che, come accaduto molto spesso durante l'arco di questa caldissima estate. Staremo a vedere poi quali saranno le evoluzioni legate alla prossima settimana.

ANCORA PIOGGIA AL NORD NEL POMERIGGIO

La giornata di oggi, sabato 26 agosto 2017, sarà tipicamente estiva con cielo limpido e sole un po' ovunque. L'unica eccezione riguarda il pomeriggio quando ci saranno dei temporali sull'alto Piemonte, alta Lombardia e sul Trentino Alto Adige. Rimangono tranquilli però tutti gli italiani che hanno deciso in questo fine settimana di andare al mare oppure di passare delle giornate di vacanza. Il cielo infatti sarà limpido sia sulla costa adriatica che su quella tirrenica. Le correnti tireranno in maniera un po' varia, senza però creare fenomeni di mare mosso e garantendo la possibilità a tutti di fare il bagno qualora si volesse. Non ci dovrebbero essere città con il termometro al di sotto dei venti gradi. Le temperature minime si registreranno di mattina attorno ai venti gradi di Potenza e ai ventuno di Roma, L'Aquila e Aosta. Le massime invece arriveranno ai trentasei di Bolzano.

