INCIDENTE STRADALE/ Noto, in vacanza in Sicilia con la moglie: muore turista di Bologna (oggi, 26 agosto)

Incidente stradale (da Pixabay)

Doveva essere una piacevole vacanza nei luoghi d'origine della moglie e invece per il 66enne Antonio Turano, turista proveniente di Bologna, tutto è finito a causa di un incidente stradale avvenuto ieri sulla strada provinciale 19 tra Noto e Pachino, nel siracusano. Come riportato da Bologna Today, la vittima era in macchina in compagnia della propria consorte quando, per cause ancora da chiarire, la loro vettura si è scontrata con un'altra automobile proveniente dal senso di marcia opposto. Un impatto frontale nel quale è rimasta ferita anche la moglie di Antonio Turano, nonché le due persone che occupavano l'altro veicolo coinvolto. La vittima è stata trasferita tramite elisoccorso all'ospedale di Catania, dove ha ricevuto i primi disperati soccorsi, ma per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Gli altri feriti sono stati invece ricoverati all'ospedale di Avola.

23ENNE MORTO A FOSSANO

Un'altra giovane vita spezzata da un incidente stradale. Questa volta il luogo della tragedia è la frazione Loreto di Fossano, in provincia di Cuneo, dove un ragazzo di soli 23 anni è morto dopo essere precipitato con la propria auto da un cavalcavia. Come ricostruito da Today, il ragazzo alla guida della vettura intorno alle 5 di oggi, sabato 26 agosto 2017, per ragioni ancora da accertare ha perso il controllo della macchina. A questo punto l'automobile ha iniziato a sbandare sfondando il muretto di contenimento della carreggiata, terminando nella scarpata sottostante dopo un volo di diversi metri. Coinvolti nell'incidente stradale sono stati altri 2 ragazzi, rispettivamente di 20 e 21 anni, rimasti feriti e trasportati d'urgenza all'ospedale Santa Croce di Cuneo. I due non dovrebbero essere in pericolo di vita.

