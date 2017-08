Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 26 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 102/2017)

Estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto (LaPresse)

Il concorso del Lotto del Superenalott e del 10eLotto ritornano anche oggi per rallegrare la serata di tutti gli appassionati. La tavola è già stata apparecchiata con molteplici premi e si attendono solo i relativi vincitori: un'impresa per molti impossibile eppure realizzabile per molti altri. Ed in più di qualche occasione i premi non hanno nulla da invidiare al Jackpot del SuperEnalotto, come ci dimostra l'ultima estrazione. La vincita più alta del Lotto è finita infatti a Milano, dove un fortunello ha fatto un colpaccio da più di 300 mila euro grazie ad una cinquina e cinque quaterne su Tutte le Ruote. Il bottino ha conquistato inoltre il secondo posto per le vincite più alte di questo 2017, sfiorando la prima posizione per poche centinaia di euro. Vittoria anche in provincia di Piacenza, dove un giocatore di Cortemaggiore è riuscito a centrare una quaterna, sei ambi e quattro terni per un valore di oltre 62 mila euro. Più contenute le vincite del 10eLotto, che posizionano al primo posto il premio da 21 mila euro vinti in provincia di Venezia, a Spinea. Seguono Vercelli, Grosseto e Genzano, in provincia di Roma, dove sono stati indovinati tre 6 da circa 16 mila euro cadauno. In tutto, il gioco Sisal ha premiato gli italiani con più di 20 milioni di euro nell'ultimo concorso, contro i 2,4 miliardi di euro se consideriamo le vincite 2017.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i numeri vincenti sono gli ingredienti che i giocatori italiani metteranno nelle loro ricette di questa sera. I premi ci attendono, ma occorre già pensare a quali numeri giocare. Se avete già registrato la vostra schedina, non fate l'errore di pensare che il vostro compito sia finito. Quante volte una seconda giocata si è rivelata vincente? Ed allora via, voliamo verso la smorfia napoletana per conoscere il suo parere sulla news di oggi. Sembra che in Cina sia scoppiato un nuovo trend fra le teenager, proprio all'inizio di questo agosto. Le ragazze cinesi hanno infatti lanciato una moda sui social, lanciando la famosa challenge ad amiche e conoscenti. Il tutto per la Heart Shaped Boob Challenge, ovvero modellare il proprio seno a forma di cuore, per poi scattarsi un selfie e condividerlo. Alcune foto sono state però ritenute troppo spinte e per questo sono state prontamente cancellate. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la foto, 12, la condivisione, 19, la sfida, 24, il seno, 32, e la moda, 18. Come Numero Oro scegliamo invece il cuore, 14.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto rimette in palio il suo Jackpot anche questa sera: il montepremi supera attualmente i 25,6 milioni di euro. Una bella somma che finora non è stata conquistata da alcun giocatore, ma che non sminuisce il pregio delle quote minori. Nell'ultimo concorso infatti un fortunello è riuscito a realizzare oltre 151 mila euro grazie al 5, mentre un altro appassionato ha centrato il 4+ e si è portato a casa poco più di 41 mila euro in premio. Le altre quote sono rimaste più o meno stabili rispetto all'appuntamento precedente, capeggiate dai 3.090 euro che il 3+ ha donato a 56 giocatori. 410,21 euro invece il premio del 4, destinato a 371 vincitori, mentre 30,90 euro sono stati centrati da 14.938 appassionati. Anche il 2 mantiene alto il proprio premio, pari a 6,08 euro e realizzato da 236.683 giocatori. Sono stati 1005 i vincitori del 2+, con lo storico premio da 100 euro, mentre i 10 euro dell'1+ sono stati donati a 6.501 giocatori. Infine, 5 euro a ciascuno dei 15.661 appassionati che hanno indovinato lo 0+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto non vedono l'ora di scoprire se qualcuno conquisterà il Jackpot o meno. La meta più ambita rimane quella del montepremi, anche se di certo realizzare le vincite minori non è da poco. Ogni premio potrebbe regalarci infatti delle sorprese inaspettate ed anche per questo bisogna considerare ogni progetto e iniziativa per spendere una parte della nostra vincita, che si creda di poter centrare il primo premio oppure no. La nostra Rubrica vi toglie dall'imbarazzo di dover scegliere la strada da percorrere: abbiamo individuato per voi una nuova e interessante iniziativa presente su KickStarter. Parliamo di Luna Display, un display secondario da utilizzare con il nostro iPad e che ci permette di avere delle funzioni aggiuntive. Grazie ad un hardware interno, il nostro ed un mini dispositivo da inserire nella porta USB del nostro computer o portatile, potremo infatti sfruttare l'iPad come se fosse un secondo schermo, su cui proiettare slide, presentazioni, foto e molto altro ancora. Il goal di 30 mila dollari è già stato più che raggiunto, ma ci sono ancora a disposizione 54 giorni di tempo per poter fare la nostra scelta. Per fortuna i numeri vincenti di questa sera verranno estratti invece a breve!

