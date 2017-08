TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Sicilia, scossa M 3.3 a Catania (ore 12, 26 agosto 2017)

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Continua a tremare la terra in Italia: l'ultimo terremoto di una certa entità è stato registrato dalle apparecchiature dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) 3 minuti prima della mezzanotte di oggi, sabato 26 agosto 2017, in Sicilia. Un sisma di magnitudo 3.3 sulla scala Richter che ha interessato in particolare la provincia di Catania, con epicentro individuato a pochi km dal comune di Santa Licodia. Il sisma ha avuto luogo precisamente nel punto di coordinate 37.62 di latitudine e 14.89 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 6 km. Questo l'elenco completo dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto: Santa Maria di Licodia (CT), Biancavilla (CT), Paternò (CT), Ragalna (CT), Adrano (CT), Belpasso (CT) Camporotondo Etneo (CT), Nicolosi (CT), San Pietro Clarenza (CT), Centuripe (EN), Motta Sant'Anastasia (CT), Misterbianco (CT), Pedara (CT) e Mascalucia (CT).

SISMA IN MARE A LARGO DI COSENZA

Non solo la Sicilia nel radar dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Un terremoto di magnitudo 2.1 sulla scala Richter è stato infatti registrato dalla sala sismica di Roma dell'INGV alle ore 1:01 di oggi, sabato 26 agosto 2017, nelle acque a largo di Cosenza, in Calabria. Il movimento tellurico, che ha visto il proprio epicentro nel punto di coordinate geografiche 39.06 di latitudine e 15.89 di longitudine, ha avuto luogo ad una profondità di 56 km, interessando il mare della Costa Calabra nord-occidentale. Nel raggio di 20 km dall'origine della scossa troviamo le località marittime di Amantea (distante 18 km dall'epicentro) e Belmonte Calabro (19 km). Vista la scarsa entità della magnitudo e soprattutto la profondità elevata da cui il terremoto è scaturito, la popolazione non si è avveduta della scossa, né sono stati registrati danni.

© Riproduzione Riservata.