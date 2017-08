TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, nuove minacce dopo il blocco della Cina all'import ittico

Terza guerra mondiale, le ultime notizie

La Terza guerra mondiale può scoppiare per qualsiasi pretesto, anche di natura commerciale. La tensione è alta, la situazione è decisamente delicata: lo dimostra la dura reazione della Corea del Nord al blocco della Cina di tutte le importazioni di pesce nordcoreano. La notizia è stata lanciata dal Global Times, secondo cui i 27 camion usati per esportare le merci sono tornati indietro e agli importatori è stato chiesto di distruggere le merci. Si parla di perdite per 21,98 milioni di yuan, circa 3,3 milioni di dollari, secondo il popolare tabloid del partito comunista cinese. Tutti i prodotti ittici che erano stati importati sono stati distrutti. Questa decisione segue quella del 14 agosto, quando il ministero del Commercio cinese ha annunciato il divieto di importare carbone, ferro, minerale, piombo e frutti di mare dalla Corea del Nord a partire dal 16 agosto.

BLOCCO IMPORT: "VIOLAZIONE SOVRANITÀ DEL PAESE"

La Corea del Nord ha condannato apertamente, e nuovamente, le sanzioni ricevute, come l'ultima riguardante l'esportazione in Cina di pesce. Lo ha fatto attraverso le colonne del sito statale Uriminzokkiri, spiegando che la situazione si è aggravata velocemente sulla penisola coreana. Il regime di Pyongyang ritiene che queste sanzioni vogliano bloccare del tutto lo sviluppo economico del Paese e il miglioramento della vita delle persone, quindi le considera «una violenta violazione della sovranità del paese». L'intenzione di Kim Jong-un è contrastare duramente queste sanzioni, che non sono considerate utili per arrivare ad una soluzione pacifica. Per la Corea del Nord ciò avrebbe provocato imbarazzo per come è stata gestita la situazione. «È verità ripetutamente dimostrata nella storia che le sanzioni non hanno mai aiutato a risolvere un problema e non sono utili a nessuno», scrive il sito Uriminzokkiri.

