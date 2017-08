Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: condannato Lee Jae-Young. Minacce al parroco pro-migranti (26 agosto 2017)

Ultime notizie - La Presse

SCONTRO TRA I CINQUE STELLE DOPO I TAFFERUGLI DI ROMA

Di Maio contro Fico, questo è quanto sta avvenendo a Roma dopo gli scontri di ieri tra la polizia e alcuni richiedenti asilo. I due esponenti del movimento di Grillo sono in antitesi, non solamente sulle motivazioni che hanno portato agli scontri, ma anche sulla gestione dello sgombero da parte delle forze dell’ordine, con Di Maio che difende la polizia e Fico che invece non si sente rappresentato dai tutori dell’ordine. La difesa di Di Maio contempla anche un appassionata arringa nei confronti del sindaco della città eterna, Virginia Raggi, la quale per il candidato premier in pectore non può occuparsi di tutti i problemi, anche di quelli di ordine pubblico. Nel frattempo Matteo Orofini attacca a spada tratta il sindaco, rea secondo l’esponente del partito democratico di non riuscire a dare nessuna risposta, relativamente all’emergenza abitativa che colpisce la capitale.

CONDANNATO LEE JAE-YOUNG

Pesante condanna per Lee Jae-yong, vicepresidente dell’impero Samsung, finito nei guai per corruzione e appropriazione indebita. L’accusa era relativa al pagamento di una mazzetta milionaria, di oltre 38 milioni di dollari, per agevolare la fusione di due delle sue aziende, aziende che negli anni avevano permesso a Lee Jae-yong di scalzare la Apple dal mercato dei smartphone. L’uomo che fino alla fine è stato appoggiato dai suoi ammiratori, è stato accompagnato direttamente in carcere con un elicottero, mezzo servito ad evitare un assalto di chi crede nell’innocenza del magnate dei telefonini. Alla lettura della sentenza grida di giubilo degli avversari di Lee Jae-yong, che credono che con questa condanna esemplare di cinque anni di reclusione, la situazione coreana potrebbe cambiare notevolmente.

MINACCE POLITICHE AL PARROCO PRO MIGRANTI

Alla fine a Don Massimo Biancalani è stato "ordinato" un passo indietro, niente di meno che dal Vescovo Fausto Tardelli, con la massima espressione della chiesa di Pistoia che ha mandato a concelebrare messa, insieme al prete pro clandestini, un altro sacerdote. La decisione è stata presa dopo che alcuni esponenti della formazione di destra Forza Nuova aveva minacciato di interrompere la funzione religiosa, un interruzione che era riconducibile alla vicinanza che Don Massimo aveva dato nelle settimane scorse ai migranti ospitati nell’arcidiocesi. Nella vicenda interviene finanche il governatore della Toscana, Rossi, che definisce la "vigilanza" di Forza Nuova una mera intimidazione di stampo fascista.

AI FUNERALI DEL CROLLLO DI ISCHIA IL VESCOVO DIFENDE GLI ABUSIVI

Dura condanna del vescovo di Ischia, Pietro Lagnese che durante i funerali delle due vittime del terremoto campano, difende chi per ragione di vita deve abitare in una casa abusiva. L’alto prelato non ci sta nel vedere la sua arcidiocesi dipinta come un covo di illegalità e dinanzi a un migliaio di persone Lagnese manifesta la sua vicinanza alla popolazione, sottolineando come le morti non possono essere figlie dell’abusivismo edilizio, ma solo di un sisma che di fatto ha colpito in maniera indiscriminata. L’ultima richiesta del vescovo è per il governo centrale, alla quale si chiede una pronta attivazione per una celere ricostruzione degli edifici distrutti.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

Sorteggio fortunato per il Milan, che viene sorteggiato con Austria Vienna, Rijeka e Aek Atene, formazioni poco temibili, soprattutto se paragonata la loro rosa con quella di quest'anno rossonera, allestita dalla coppia Mirabelli-Fassone. E' andata meno bene alla Lazio, che è stata sorteggiata con il Nizza di Mario Balotelli e Wesley Sneijder, reduci dal ko in Champions League contro il Napoli ma pur sempre una squadra molto temibile. I biancocelesti affronteranno anche i belgi del Waregem e gli olandesi del Vitesse. Sorteggio proibitivo sulla carta infine per l'Atalanta, dopo il quarto posto ottenuto lo scorso anno. Gli orobici saranno attesi dall'Everton di Rooney, l'esperto Lione e l'Apollon.

CALCIOMERCATO, ULTIME DALL'ITALIA

Patrick Schick diventa un caso. Dopo il trasferimento sfumato alla Juventus, l'attaccante sembrava vicinissimo all'Inter. Adesso però si è fatta sotto la Roma, che parrebbe essere passata clamorosamente in vantaggio su tutte le altre pretendenti prima che i bianconeri si rifacessero sotto prenotandolo per il 2018. La Juventus invece ha chiuso per il difensore Howedes. Il tedesco arriva dalla Bundesliga, dove è stato il capitano per anni dello Schalke 04. I bianconeri hanno superato la concorrenza dell'Inter, con i nerazzurri che avevano messo gli occhi sul difensore. Incerto il futuro di Pepe Reina al Napoli. Il portiere potrebbe passare proprio negli ultimi giorni di calciomercato al Paris Saint Germain, che ha fatto un'offerta importante dal punto di vista economico al giocatore, come confermato dal suo agente.

FORMULA 1, PRIME PROVE LIBERE

Le prime prove libere del Gran Premio di Spa si sono aperte nel segno della Ferrari. Raikkonen ha preceduto Lewis Hamilton, terzo Vettel (nelle prove libere 2 Hamilton in testa, con Raikkonen alle sue spalle a soli 2 decimi). La Ferrari si conferma una delle macchine più veloci del Mondiale anche in una pista dove teoricamente dovrebbe essere favorita la Mercedes. Brutto incidente nella mattinata per Felipe Massa, con il brasiliano della Williams che è stato poi trasportato al centro medico.

