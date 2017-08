AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'M1, 8 morti (ultime notizie, oggi 27 agosto 2017)

Traffico autostrade- La Presse

Scostiamoci per una volta dall'Italia per raccontare un fatto di cronache legate alle autostrade. C'è stato infatti un brutto incidente sull'autostrada M1 in Inghilterra vicino a Milton Keynes circa a 86 chilometri a nord-ovest dal centro di Londra. Sono rimaste uccise in un bruttissimo incidente addirittura otto persone tra cui un bambino. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due camion e un piccolo bus. Gli autisti dei mezzi pesanti alla fine sono stati fermati con pesanti accuse, si pensa che uno dei due fosse addirittura in stato d'ebrezza. Il piccolo bus proveniva da Nottingham e secondo la Bbc One tutti i deceduti erano all'interno di questa. Al momento non sono stati evidenziati i particolari legati all'incidente e nemmeno le dinamiche che hanno portato a questa che può essere considerata una vera e propria strage. Arriveranno sicuramente delle novità già nella giornata di oggi quando saranno analizzate le situazioni con maggiore precisione.

DISGUIDI NELLA NOTTE

Nella notte che ci ha portato ad oggi sono stati numerosi i disguidi con tante code e una viabilità condizionata da diverse situazioni. Tra queste come non accennare a quanto accaduto al passaggio tra l'Italia e la Svizzera dove sono stati numerosi i rallentamenti. Si parte dall'A9 Lainate-Svizzera dove abbiamo visto una coda tra Como Monte Olimpo e Chiasso per l'attraversamento della Dogana Svizzera. Questo non è collegato con quanto accaduto in prossimità del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix dove c'è stata una lunga coda tra piazzale italiano con un'attesa segnalata dal portale istituzionale Autostrade.it di circa quindici minuti. Sull'A14 Bologna-Ancona al chilometro 50.1 direzione Autostrada Milano-Napoli abbiamo invece visto delle code a tratti tra Faenza e Imola. Tutte le situazioni elencate sono comunque da considerare risolvibili prima della mattinata di oggi quando non dovrebbero essere ravvisati problemi in corrispondenza delle strade sopra elencate.

