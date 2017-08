IL METEO/ Temperature in forte aumento per l'arrivo dell'anticiclone Polifemo (oggi, 27 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Cosa ci dicono le ultime sul Meteo? Continua ad essere predominante in Italia l'anticiclone africano Polifemo che infiamma tutto il paese sarà protagonista ancora fino a domani. Le temperature sono date in grande aumento anche per la giornata di oggi, domenica 27 agosto 2017, dove le massime saliranno addirittura a trentasette gradi centigradi nelle province di Bolzano e Bologna. Il caldo si accumulerà proprio in quella porzione di terreno che delimita la Pianura Padana e dove quest'estate per lunghi tratti l'aria è stata irrespirabile. Il caldo sarà comunque su tutto il paese anche nel meridione dove il termometro salirà tra i trenta e i trentacinque gradi. Staremo a vedere poi come si evolveranno le cose nella prossima settimana, quando qualche calo termico si inizierà già a vedere da martedì. Va ricordato poi che siamo praticamente prossimi ad entrare nel mese di settembre e queste temperature così elevate sono da considerarsi un fatto anomalo.

TEMPERATURE IN AUMENTO PER POLIFEMO

Un po' su tutto il nostro paese quella di oggi, domenica 27 agosto 2017, sarà rappresentata dal bel tempo con le previsioni del tempo che sorridono. L'anticiclone Polifemo ha fatto salire le temperature, ma le precipitazioni copiose che abbiamo visto durante la settimana saranno limitate al solo pomeriggio quando vedremo venire giù un tipico sgrullone estivo sul Trentino Alto Adige. Le temperature minime le vedremo nella mattina coi venti gradi centigradi di Potenza, mentre le massime saranno in corrispondenza di Bolzano e Bologna dove nel pomeriggio ce ne saranno addirittura trentasette. Le correnti si muoveranno prevalentemente da nord verso sud, senza creare molti disagi e permettendo a tutta la costa italiana, sia la tirrenica che l'adriatica, di essere agibile per quanto riguarda la possibilità di andare al mare. Sicuramente saranno in molti quelli che vorranno sfruttare questa ultima settimana di agosto per passare una giornata di estrema tranquillità. Non sarà di certo il meteo a mettersi in mezzo.

© Riproduzione Riservata.