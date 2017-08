INCENDIO A SCAMPIA/ Napoli video, in fiamme campo rom: colonna di fumo nero, esplodono dieci bombole di gas

Incendio a Scampia, periferia di Napoli (Foto: da Twitter)

Incendio a Napoli: fiamme nel quartiere napoletano di Scampia, nella zona di Cupa Perillo. Tutto è cominciato quando una vettura ha preso fuoco: secondo una prima ricostruzione, ha poi divorato alcuni rifiuti, per la maggior parte di materiale plastico, lasciati a ridosso di un campo nomadi. Si è levata così una colonna di fumo nero, visibile anche da notevole distanza. I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti sul posto e stanno lavorando per evitare che le fiamme attacchino anche un'area di sosta di mezzi pesanti che si trova a poca distanza. Stando a quanto riportato da Repubblica, che cita fonti della polizia, non ci sarebbero feriti o persone in pericolo. Il problema maggiore è rappresentato ora dal fumo nero e intenso che sta invadendo le case circostanti: gli abitanti della zona sono costretti ormai da ore a restare in casa con le finestre chiuse. Da accertare l'origine di questo violento incendio.

ROGO A RIDOSSO DEL CAMPO ROM: LE ULTIME NOTIZIE

A causa dell'incendio divampato a Scampia c'è stata anche un'esplosione di una decine di bombole di gpl, ma per fortuna la zona era stata già messa in sicurezza dai soccorritori. Anche un deposito comunque è stato considerato a rischio. In un primo momento, nel pomeriggio, si è temuto il peggio per alcuni bambini ma nessuno è rimasto intrappolato. Per domare le fiamme sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, mentre sono state chiuse al traffico alcune strade della zona. Padre Domenico Pizzuti, religioso gesuita che da anni svolge la sua attività pastorale a Scampia, ha parlato dell'incendio divampato oggi nel quartiere periferico di Napoli: «Secondo alcune testimonianze raccolte avrebbe avuto origine in un area al di là dei limiti del campo per l'incendio di sterpaglie e poi per opera del vento si è estesa verso la parte destra del campo e poi giù». Nella nota ha chiesto che venga accertata l'origine dell'incendio.

© Riproduzione Riservata.