INCIDENTE STRADALE/ Finale Ligure, auto contro ringhiera: un ferito (oggi, 27 agosto 2017)

Complice l'ora tarda o forse l'alta velocità, nella passata notte, intorno alle 4:00, si è registrato un nuovo incidente stradale a Finale Ligure. Il sinistro ha visto coinvolta una sola vettura ed è avvenuto proprio di fronte la stazione ferroviaria del comune ligure in provincia di Savona, in pizza Vittorio Veneto. A riportare la notizia è stato il portale Ivg.it che ha reso noto i primi dettagli in merito alla dinamica dell'incidente, sebbene siano ancora in corso i dovuti accertamenti per fare totale chiarezza. Per cause ancora da accertare, pare che un uomo alla guida della sua auto, abbia perso il controllo andando a sbattere contro una ringhiera. Dopo l'impatto è stato immediato l'arrivo dei soccorsi sul posto, con i volontari della Croce Bianca di Finale Ligure e un'automedica del 118 oltre ai vigili del fuoco della cittadina. Questi ultimi hanno provveduto ad estrarre il conducente dalla vettura affidandolo alle cure dei sanitari presenti. Nonostante l'impatto, fortunatamente la vittima non avrebbe riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni sin da subito non hanno destato particolare preoccupazione. Al termine delle prime cure eseguite sul posto, l'uomo è stato condotto nel vicino ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

VENTIMIGLIA, MOTO CONTRO AUTO: MORTO CENTAURO

Un incidente mortale e dalle dinamiche incredibili, quello costato la vita ad un giovane centauro di 35 anni. E' accaduto nella serata di ieri, poco prima delle 19:00 a Ventimiglia, in Corso Genova. La vittima era in sella alla sua moto quando, come racconta Sanremonews.it, si sarebbe visto improvvisamente sbarrare la strada dalla portiera di una Mini Cooper nei pressi dell'Oviesse. Ad aprire in modo incauto la portiere, senza verificare l'eventuale presenza di pedoni o mezzi in arrivo è stato uno degli occupanti della vettura, un uomo ed una donna francesi di Nizza. Il centauro, colto alla sprovvista, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto, finendo contro un'auto, una Citroen Xsara che procedeva in senso inverno e sbattendo violentemente la testa contro il parabrezza. L'impatto è stato violentissimo tanto da non lasciare scampo all'uomo. Nonostante il pronto intervento sul posto del personale medico del 118 e di un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione messi in atto. Presenti sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e la Polizia Municipale per tutti i rilievi del caso. Dopo il grave sinistro dagli esiti fatali, la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

