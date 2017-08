Santa Monica/ Santo del giorno, il 27 agosto si celebra una delle patrone di Ostia

Santo del giorno: Santa Monica

Monica nasce nella città algerina di Tagaste nel 331 dopo Cristo. La giovane appartiene al gruppo etnico dei berberi e la sua famiglia è di religione cristiana. La futura Santa vive in maniera agiata e durante la sua infanzia ha anche la possibilità di studiare. Nel tempo libero Monica inoltre legge spesso la Bibbia. Ad un certo punto, la donna viene data in sposa ad un certo Patrizio. L'uomo è un piccolo proprietario terriero, in più ha un carattere violento ed è solito tradire la moglie. Il carattere mite di Monica però porta Patrizio, nel 371, a cambiare e a farsi battezzare, dopo essersi convertito al Cristianesimo. L'anno seguente, lo sposo della futura Santa muore e quest'ultima è costretta ad occuparsi da sola dell'amministrazione del suo patrimonio e dell'educazione dei suoi tre figli. Monica soffre parecchio per il carattere ribelle del figlio Agostino, il quale non vuole battezzarsi e che un giorno da Cartagine si imbarca per la città di Roma. Ad un certo punto, la futura Santa raggiunge Agostino nella città di Milano, dove costui si era trasferito per insegnare retorica. Monica induce quindi il figlio a seguire gli insegnamenti della catechesi di Sant'Ambrogio e a ricevere il battesimo. Successivamente, la donna e il figlio si trasferiscono ad Ostia, in attesa di prendere in affitto una nave per tornare in Africa. In questa località, Monica si ammala di malaria e muore il 27 agosto del 387 dopo Cristo. Dopo la sua scomparsa, la madre di Sant'Agostino d'Ippona è stata nominata Santa dalla Chiesa e la sua festa si celebra annualmente in concomitanza con il giorno della sua morte.

LE FESTE E LE SAGRE DEDICATE AL SANTO

Santa Monica è una delle Patrone della città di Ostia. In questo posto, il 27 agosto, in concomitanza con la festa patronale, c'è una celebrazione solenne nella Chiesa di Santa Monica, in cui si ricorda il coraggio e la straordinaria fede della religiosa, che la portò a convertire al Cristianesimo anche il primo figlio, che è appunto Sant'Agostino. Successivamente, il simulacro della Patrona viene portato in giro per le strade della città. Al corteo partecipano parecchie persone, inoltre ogni volta la processione si muove al ritmo della musica della banda. Nel corso della festa di Santa Monica, ad Ostia, si organizzano delle sagre. In queste manifestazioni gastronomiche, la gente può mangiare alcune specialità della zona, come i bucatini all'amatriciana e la pasta cacio e pepe.

GLI ALTRI SANTI CHE SI FESTEGGIANO OGGI

Oltre a Santa Monica, il 27 Agosto si ricordano altri Santi, che sono: Sant'Amedeo di Losanna, San Cesario d'Arles, San Narno di Bergamo, San Teona di Alessandria e San Guarino di Sion. I Beati, che si festeggiano il 27 agosto, sono: Domenico della Madre di Dio, Raimondo Martì Soriano e María Pilar Izquierdo Albero.

