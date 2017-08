TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord e Stati Uniti, la Russia all'attacco: "Cercano il conflitto"

Terza guerra mondiale, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

La Russia punta il dito contro Stati Uniti e Corea del Nord, che stanno alimentando un clima di tensioni che potrebbe portare ad una Terza guerra mondiale. Nelle ultime ore è intervenuto il capo del comitato internazionale del Consiglio della Federazione russa, il senatore Konstantin Kosachev, secondo cui al momento la pace è lontana. «Conducendo esercitazioni militari vicino la frontiera nordcoreana, gli Stati Uniti dimostrano soltanto di volere andare verso il conflitto piuttosto che cercare di raggiungere la pace», ha dichiarato Kosachev, che poi ha commentato il lancio di tre missili balistici nella regione di Kitteron da parte della Corea del Nord. «I nuovi lanci di missili nordcoreani dopo l'adozione della dura risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono un segnale molto negativo». D'altra parte il senatore non si sente di condannare la forte protesta della Corea del Nord in relazione alle esercitazioni di Usa e Cina, a causa della tensione che c'è nella regione.

LA POSIZIONE DELL'ITALIA

Gli Stati Uniti avrebbero dovuto rinviare le esercitazioni per mantenere la stabilità nella regione coreana e provare a normalizzare la situazione. «E se questo non viene fatto è chiaro dunque che qualcuno ne trae vantaggio. Potrebbe essere che in realtà si voglia andare proprio verso il conflitto», ha dichiarato Konstantin Kosachev, capo del comitato internazionale del Consiglio della Federazione russa. L'Italia come si inserisce nel complesso scacchiere internazionale? L'ambasciatore Sebastiano Cardi, rappresentante permanente al Palazzo di Vetro, dopo la riunione della commissione dai lui presieduta ha spiegato che nel comitato sanzioni per la Corea del Nord dell'Onu c'è un'idea comune: «Continuare a esercitare pressione su Pyongyang per evitare che continui a violare le risoluzioni internazionali, questo è l'obiettivo di tutti i membri». Cardi ha aggiunto che l'incontro è stato costruttivo e che gli esperti presenteranno un rapporto sulla situazione prima del 6 settembre.

