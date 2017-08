Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: decine di feriti in Texas per l'uragano Harvey (27 agosto 2017)

Ultime Notizie, Pyongyang - La Presse

DECINE DI FERITI IN TEXAS PER L'URAGANO HARVEY

Venti a oltre duecento chilometri l’ora, pioggia a raffica e un inatteso aumento del livello del mare. Questo è l’uragano Harvey, una tempesta tropicale che ha toccato terra nella zona tra Copano Bay e a Corpus Christi, provocando almeno una ventina di feriti. Le autorità fanno sapere di aver attrezzato delle strutture ospedaliere pronti a curare fino a un migliaio di persone, e per quanto l’attenzione rimane alta tutte le organizzazioni sono pronte ad intervenire. Il ricordo di Katrine l’uragano che provoco quasi duemila morti è negli occhi di tutti, e nessuno vuole rischiare di farsi trovare impreparato, per quella che è la tempesta più forte dell’ultimo mezzo secolo. In tale contesto il presidente Trump ha proclamato lo stato di emergenza, autorizzando l’invio della guardia nazionale.

NESSUNO SGOMBERO SE NON CI SONO LE CASE

Iniziano ad arrivare i primi provvedimenti dopo la guerriglia urbana di giovedì scorso a Roma, con il Viminale che con una circolare ha inviato ai prefetti le nuove linee guida per gli sgomberi. Non ci saranno infatti più sgomberi se non si avrà la possibilità di fornire una casa, soprattutto a tutti coloro che ne hanno diritto, questo è quanto si legge nelle indicazioni che saranno inviate ai prefetti di tutta Italia, una circolare che diverrà immediatamente operativa. Cadono anche le prime teste, con il funzionario la cui voce è stata immortalata in un video mentre incitava i poliziotti a spaccare un braccio ai manifestanti ,che da oggi risulta sospeso in attesa di un’azione disciplinare.

CONTINUANO I LANCI DEI MISSILI DELLA NORD COREA

In risposta alle dichiarazioni di Donald Trump il regime nord coreano ha dato questa notte il via per il lancio di tre nuovi missili verso il mare giapponese. I lanci di Pyongyang oltre al pericolo reale, sembrano più che altro una risposta alle indicazioni di Trump, stante la dichiarazione del tycoon americano, che dinanzi ai media aveva assicurato che il regime coreano iniziava a mostrare rispetto verso l’esercito a stelle e strisce. L’esercitazione cosi come è stata chiamata dal dittatore Kim ha visto un lancio multiplo di tre vettori, due di essi hanno volato per quasi 250 chilometri prima di precipitare in mare vicino al Giappone, il terzo invece è esploso subito dopo il decollo. Nessuna dichiarazione è giunta dalla Casa Bianca, mentre dichiarazioni di giubilo sono giunte da Pyongyang.

COPPIA DI TURISTI POLACCHI AGGREDITI A RIMINI

Una violenza inaudita, questo è quanto detto dalle forze dell'ordine di Rimini dopo essere intervenuti in aiuto di una coppia polacca aggredita nella notte. Tutto è avvenuto dinanzi al "Bagno 130" verso le 4 del mattino, qui una coppia era alla sua ultima notte di vacanza, una nota interrotta da quattro giovani, presumibilmente stranieri. I quattro aggressori hanno violentato ripetutamente la donna dinanzi al compagno, quest'ultimo è stato picchiato, legato e derubato. Le forze dell'ordine hanno immediatamente visionato le immagini di videosorveglianza e sperano nelle prossime ore di fermare i responsabili.

SERIE A, VINCONO JUVENTUS E INTER FRENA LA ROMA

Il sabato degli anticipi di Serie A è stato pieno di gol e anche di polemiche nonostante il Var. Termina 1-0 per il Bologna la gara del Ciro Vigorito di Benevento con Donsah al minuto 55 che è stato decisivo. Il Var annulla una rete ai giallorossi in pieno recupero. Tecnologia che è diventata determinante anche in Genoa-Juventus, assegnando un rigore per parte correggendo alla perfezione quelli che potevano essere due errori dell'arbitro. La gara inizia con uno shock per la Juventus che come l'anno scorso rischia il tracollo a Marassi. Dopo cinque minuti il Grifone passa addirittura in doppio vantaggio grazie a un autogol di Pjanic e a un rigore realizzato da Galabinov. La Juve non molla e accorcia dopo pochi minuti con Paulo Dybala che siglerà il 2-2 alla fine della prima frazione di gioco dagli undici metri. Nella ripresa i bianconeri prendono la gara in mano e vincono 4-2 grazie alle reti di Cuadrado e ancora di Dybala. La gara più contestata è quella della sera un Roma-Inter che termina 1-3, ma che vede per oltre un'ora i giallorossi dominare. Passati in vantaggio con Edin Dzeko i ragazzi di Eusebio Di Francesco prendono addirittura tre legni e poi subiscono un uno-due terribile da Icardi. Alla fine la ciliegina sulla torta la mette Matias Vecino. Proteste per un rigore non assegnato ai giallorossi per fallo su Diego Perotti.

