AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: attenzione al controesodo (ultime notizie, oggi 28 agosto 2017)

Traffico, casello - La Presse

Siamo in giorni di controesodo e per questo pullulano di autovetture le autostrade italiane. Sicuramente sono diverse le precauzioni da prendere per evitare di rimanere imbottigliati anche se è anche difficile fare delle previsioni concrete. Fatto sta che ci siamo lasciati alle spalle l'ultimo weekend di agosto e molti italiani torneranno a lavorare proprio in questa settimana. Tra gli strumenti più utili per valutare la viabilità c'è ovviamente anche il portale istituzionale Autostrade.it. Questo è aggiornato in tempo reale su tutti gli eventi che ci possono interessare lungo i nostri viaggi e in più fornisce anche degli utili consigli per evitare le code laddove vengano segnalate. Sicuramente è sempre consigliato partire, in caso di ritorno a casa dal luogo di vacanza, nelle prime ore della mattinata o la sera anche per evitare il caldo afoso di questi giorni che si è palesato con la presenza dell'anticiclone africano Polifemo.

INCIDENTE SULL'A6

Nella tarda serata di ieri c'è stato un incidente sull'A6 della Verde - Mare come riportato da TargatoCn.it. Questo si è verificato nel tratto tra i caselli di Fossano e di Marene. Al momento non sono note tutte le dinamiche dell'incidente, ma il portale spiega come due autovetture si siano colpite violentemente tanto da far ribaltare una delle due sulla carreggiata. Questo ha impedito la viabilità con l'intervento immediato degli addetti alle autostrade per l'Italia oltre ovviamente all'ambulanza e alle forze dell'ordine. Per l'incidente inoltre è stato necessario l'intervento dell'eliosoccorso che ha portato i feriti immediatamente in ospedale. Al momento non è noto le condizione di questi e neppure quanti siano, probabilmente nelle prossime ore ci saranno delle novità importanti sotto questo punto di vista. Intanto vengono segnalati dieci chilometri di coda sull'autostrada Torino-Savona.

© Riproduzione Riservata.